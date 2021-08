Vacina Mais Arte inicia com programação em 17 locais de Araguaína

O Vacina mais Arte teve início nesta segunda-feira, 23, com programação artística em 15 UBS (unidades básicas de saúde), além do Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma e um mutirão de vacinação, na Via Lago. Até o dia 30, estão previstas a realização de shows de bandas de vários estilos musicais, Djs e apresentações teatrais. O projeto tem como objetivo incentivar a imunização por meio da música, arte e cultura.

“As expectativas são as melhores, estamos ansiosos, pois entendemos que o projeto é uma forma de ajudar os artistas que estão parados há mais de um ano, por causa da pandemia, além de fomentar a vacinação os artistas poderão colocar em prática os dons e talentos deles”, explicou o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

A estudante Cristina Ferreira, de 19 anos, escolheu o Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma para receber a primeira dose da vacina. No local, estava tocando DJ Pepeu, segunda ela a música a acalmou e trouxe esperança. “Me deu mais coragem para vacinar, pois tenho medo de agulha. Além de ser uma forma de chegarmos aqui e encararmos a realidade de uma forma mais leve e me fez acreditar que vamos passar por esse momento e vencer a batalha. Achei incrível o projeto”, afirmou a jovem.

Mutirão da vacinação

Dentre a programação do Vacina mais Arte, será realizado um mutirão de vacinação para as pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose. Duas apresentações estão já confirmadas, DJ Pepeu e a Banda Retrô Beet, na ação que será realizada na Via Lago, das 17 às 21 horas, no próximo dia 28, sábado.

“O Vacina mais Arte veio de encontro ao nosso anseio de algo novo e atrativo para nossas ações de vacinação. Nossa expectativa é que o público que ainda não vacinou, principalmente os jovens compareçam, recebam a imunização e curtam uma deliciosa apresentação artística com a família na beira do nosso lindo lago”, afirmou a secretária da saúde, Ana Paula Abadia.

Programação

Dia 24 (terça-feira)

8h – Ginásio Poliesportivo (Via Lago) – Grupo ArtPalco – Esquetes Teatrais; UBS JK – Cantora Gerciane Ferreira;

9h30 – UBS Dantas (Costa Esmeralda) – Turminha Mágica – Apresentações de performances artísticas temáticas.

Dia 25 (quarta-feira)

8h – UBS Barros – Luiz Tupiniquim.

Dia 27 (sexta-feira)

8h – UBS Lago Azul – Show com o Cantor Guiné dos Teclados;

14h – Ginásio Poliesportivo (Via Lago) – Cantor Renan Aguiar.

Dia 28 (sábado)

17h às 21h – Via Lago (Calçadão) – Mutirão da vacinação – Dj Pepeu e Banda Retrô Beet.

Dia 30 (segunda-feira)

8h – UBS Araguaína Sul – Cantor Rai Lima; UBS Cimba – Cantor Naelton Mendes; UBS Bairro De Fátima – Waltinho & Cia.

