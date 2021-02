Programa Saúde na Escola vai atender alunos da rede municipal de Gurupi

Alunos de escolas da rede municipal de ensino de Gurupi vão receber atendimento voltado à promoção e atenção à saúde e prevenção de doenças. Uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG) e da Secretaria Municipal da Saúde foi realizada para definir e formalizar as responsabilidades e metas de cada pasta dentro do Programa Saúde na Escola (PSE).

As ações do programa terão vigência de dois anos e vão abranger nove unidades escolares, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil, que foram selecionadas para receber os benefícios. O PSE é realizado pela SEMEG por meio da Prefeitura de Gurupi e conta com recursos do Ministério da Saúde e parceria da Secretaria Municipal da Saúde que vai disponibilizar agentes comunitários, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde.

Durante os 24 meses em que o atendimento será colocado em prática, serão desenvolvidas ações como a promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação de flúor, promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil com práticas corporais, atividades físicas e lazer, além da saúde auditiva e ocular. Também fazem parte do PSE, o combate ao mosquito Aedes Aegypti e prevenção à Covid-19, prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas; verificação da situação vacinal dos alunos; educação sexual e reprodutiva e prevenção às DSTs/Aids, entre outras áreas.

“Nesta primeira reunião já viabilizamos as datas para ações. Aquelas atividades que são presenciais, infelizmente temos que deixar para o segundo semestre, quando temos a previsão de aulas também presenciais. Neste período em que as aulas estão em formato remoto, vamos junto com a equipe da direção pedagógica, inserir essas ações no cronograma de atividades das escolas”, explicou a nutricionista responsável pelo programa na SEMEG, Lívia Fernandes Cavalcante.

A cada dois anos o programa seleciona dez escolas. Ao final da vigência desta etapa outras dez escolas da rede municipal devem ser selecionadas para receberem os benefícios. As ações deste ano terão início a partir de março com o registro do cartão do SUS para os estudantes.