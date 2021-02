Araguanã: bombeiros militares encontram corpo de jovem desaparecido no Rio Araguaia

Uma embarcação de pequeno porte naufragou com sete pessoas a bordo, na noite de sábado, 13, em Araguanã, cerca de 100km de Araguaína, norte do Tocantins. O grupo fazia a travessia do Rio Araguaia em direção a uma ilha, mas cerca de 150 metros após o início da viagem o barco afundou. Ninguém usava colete salva-vidas.

Dos sete ocupantes, seis conseguiram voltar para a margem do Rio. Mas um jovem de 26 anos, Evandro Sousa dos Santos, se afogou. O rapaz era morador de Araguaína.

Os bombeiros militares foram acionados e iniciaram as buscas pelo corpo nas primeiras horas do domingo, 14. O reforço para a execução das ações ocorreu no início da tarde, com a chegada de integrantes da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS).

Com mais homens, as equipes de bombeiros militares realizaram também ações visuais embarcadas, obtendo sucesso e encontrando o corpo de Evandro cerca de um quilômetro de Xambioá, que fica a 26 quilômetros de distância do local onde se afogou. As buscas duraram horas e se findou com o corpo sendo entregue ao Instituto Médico Legal.

Números

Em janeiro deste ano, 05 pessoas morreram afogadas nos rios do Tocantins. O número é menor que em janeiro de 2020, que teve 07 vítimas.

Ao todo, em 2020 foram 73 vítimas no estado. E segundo a gerência de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, 29% das pessoas afogadas ano passado, estavam nas embarcações.

O índice nacional para esse tipo de ocorrência foi de 1,2%, ou seja, o Tocantins está com os números 24 vezes maiores.