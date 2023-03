Professores da EJA recebem formação sobre ‘Autoconhecimento e Desenvolvimento Profissional’

Com foco na melhoria da competência do educador e da escola, professores de cinco escolas da rede de ensino de Palmas, que ofertam a Educação de Jovens e Adultos (EJA), receberam na noite desta última sexta-feira, 10, formação continuada com o tema ‘Autoconhecimento e Desenvolvimento Profissional’. A capacitação para mais de 75 docentes aconteceu no Auditório da Escola Municipal Beatriz Rodrigues.

O momento foi conduzido pela especialista em Educação, Laizza Rossato, que apresentou as diferentes competências do professor em sala de aula e também a qualidade da relação aluno/professor/aprendizagem. “Trabalhar o autoconhecimento e o resgate dos valores universais é fundamental para o bom desempenho da equipe na escola. É importante que o professor busque se conhecer, pois assim, terá maior consciência do seu potencial e de suas limitações e, portanto, irá ensinar de forma mais eficiente e efetiva, tendo claro seu papel socioeducativo”, destacou a palestrante.

Para a diretora de Avaliação, Estatística e Formação da Secretaria Municipal da Educação (Semed), Maria Antônia Costa Andrade, que acompanhou de perto a formação juntamente com outros integrantes da gestão, a temática escolhida para ser trabalhada neste momento com os professores, partiu de uma demanda das escolas que atendem a EJA. “A formação sonre autoconhecimento e o fazer profissional é parte de um ciclo que tem como ponto de partida o aprendizado prático, buscando desenvolver novas possibilidades de crescimento intelectual por meio da afetividade, socialização e autoconfiança”, explicou, acrescentando que no decorrer do ano letivo outras formações estão previstas.

Veja as escolas que ofertam EJA na rede de ensino de Palmas

Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva

Escola Municipal Aurélio Buarque

Escola Municipal Jorge Amado

Escola Municipal Antônio Carlos Jobim

Escola Municipal Maria Julia

Texto: Redação Semed

Edição: Secom Palmas