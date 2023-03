Encerrado ciclo de reuniões com usuários do CadÚnico em Palmas

Autor: Eliene Campelo | Publicado em 10 de março de 2023 às 16:00

Moradores de Buritirana participaram na manhã desta sexta-feira, 10, de reunião sobre o Cadastro Único (CadÚnico), que a equipe da Gerência de Benefícios e Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), tem realizado bimestralmente na Capital. Na oportunidade, foi apresentado o novo formato do Programa Bolsa Família que começará a valer no próximo dia 20 de março.

“Estamos encerrando os ciclos de palestras, porém todos os cadastradores que trabalham nos Centros de Referência de Assistência Social, irão continuar a repassar informações à comunidade”, explicou a gerente do CadÚnico do município, Terezinha Milhan.

Ainda segundo a gerente, as famílias mais numerosas irão receber um repasse maior com as novas regras do Bolsa Família. “Cada família vai receber o valor mínimo de R$ 600 e um acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos. Há também um adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos) e para as gestantes”, concluiu.

A agricultora Juciana Nunes Lucena é mãe de cinco filhos e mora em uma fazenda próximo à Buritirana. Ela está cadastrada no CadÚnico há mais de quatro anos e veio para a reunião para entender melhor as novas regras. “Eu fico feliz, pois irei aumentar o nosso benefício”, disse a mãe da pequena Ana Cecília.

O encontro aconteceu na ETI Luiz Nunes de Oliveira e contou com a participação da gestora da Sedes, Adriana Aguiar e da equipe da que acompanha as condicionalidades da Educação no Programa Bolsa Família.

Texto: Eliene Campelo/Sedes

Edição: Secom