Prefeita Cinthia Ribeiro assina contrato para construção da Casa da Mulher Brasileira em Palmas

Autor: Georgethe Pinheiro | Publicado em 10 de março de 2023 às 16:46

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, assinou no início da noite desta quarta-feira, 8, o contrato com a empresa licitada para a construção da unidade de Palmas da Casa da Mulher Brasileira (CMB), uma ação que compõe o Programa Mulher Segura e Protegida, no âmbito do Ministério das Mulheres. A assinatura do contrato fez parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. O ato contou com a presença de todas as secretárias mulheres da gestão municipal. O documento também foi assinado pela secretária de Desenvolvimento Social, Adriana Aguiar, responsável pela execução do contrato e a empresa Rodes Engenharia, vencedora da licitação.

A formalização do contrato para a construção da Casa da Mulher Brasileira em Palmas se deu no mesmo dia em que o Governo Federal anunciou a ampliação do programa em todo o País, também como parte das celebrações do 8 de Março. A unidade da Capital será uma das 40 novas implantações e deve contribuir para oferecer melhores condições de cidadania e segurança para as mulheres palmenses.

Na ocasião, a prefeita Cinthia Ribeiro lembrou que a assinatura coincide com uma data importante e marca as conquistas femininas no Município. “Esta casa é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Estou muito orgulhosa de dar este importante passo no Dia Internacional da Mulher. Garantir direitos e transformar a vida das mulheres por meio de políticas públicas efetivas é a melhor forma de presenteá-las”, comemorou a prefeita Cinthia.

A CMB faz parte do Programa Mulher Segura e Protegida e tem como objetivo ampliar e integrar os serviços públicos voltados às mulheres em situação de violência. O orçamento para a construção da Casa em Palmas é da ordem de R$ 5,5 milhões, recursos oriundos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos a época, com indicação da então deputada federal Professora Dorinha, hoje senadora. O espaço contará com serviços especializados da rede de proteção à mulher. No espaço, serão oferecidos serviços especializados da rede de proteção à mulher, como apoio psicossocial; delegacia; Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres; Defensoria Pública; alojamento de passagem e brinquedoteca, dentre outros.

Na solenidade de assinatura do contrato, a secretária Adriana Aguiar afirmou que, após concluída, a unidade da Capital será um instrumento de grande importância para a cidade. Ela informou ainda que mais que uma estrutura física, a Casa está sendo planejada para integrar e oferecer diversos serviços às mulheres palmenses, através de várias instituições parceiras do Município.

“Serão políticas públicas voltadas para nós, mulheres, e a CMB vai ajudar a garantir nosso bem estar, direitos e segurança. Estou mais feliz ainda porque nossa unidade será vinculada ao Município, enquanto na maioria dos outros estados a CMB é mantida pelos governos estaduais”, disse Adriana, lembrando que Palmas é uma Capital gerida por uma mulher: “Por isso estou muito contente de fazer parte desse momento histórico de nossa cidade.”