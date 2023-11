Primeira rodada do projeto ‘Olé nas Drogas de Futebol de Base’ inicia neste sábado, 11

A Fundação da Juventude de Palmas (FJP) realizou na noite desta terça-feira, 7, no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), o congresso técnico com a definição dos times que irão participar do projeto ‘Olé nas Drogas de Futebol de Base’. O evento inicia neste sábado, 11, e conta com o apoio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), e visa incentivar as crianças e jovens para o interesse pela prática esportiva, com a integração dos desportistas de diferentes pontos da Capital, além de contribuir com a formação cidadã desses jovens.

Nesta edição, 15 times estão inscritos e vão disputar nas seguintes modalidades: categoria sub 11 – atletas nascidos a partir de 2012; categoria sub 13 – atletas nascidos a partir de 2010; categoria sub 15 – atletas nascidos a partir de 2008; e a categoria sub 17 – atletas nascidos a partir de 2006.

De acordo com a FJP, as partidas serão disputadas, em todas as fases, em dois tempos de 30 trinta minutos cada, com cinco minutos de intervalo para as categorias sub 13,15 e 17. Já na categoria sub 11, terá dois tempos de vinte e cinco minutos cada, com cinco minutos de intervalo.

Confira o cronograma da primeira rodada do Olé nas Drogas 2023

Dia: 11/11/2023 (Sábado)

Local: Campo do Lago

Categoria: sub 13

Fla Palmas 2011 X CFA 2010

Horário: às 7h30

Categoria : sub 13

Fla Palmas X CFA Palmas

Horário: às 8h40

Categoria: sub 15

Fla Centro X CFA Palmas/Araguaia

Horário: às 9h50

Dia 12/11/2023 – (Domingo)

Local: Campo do Lago

Categoria: sub 11

Fla Palmas 10 X Acadmy Santos

Horário: às 7h30

Categoria: sub 11

Fla Palmas X Nilton Santos

Horário: às 8h30

Categoria: sub 13

Batalhão X Academy Santos

Horário: às 9h30

Dia 12/11/2023 (Domingo)

Local: Campo CT 1006 SUL

Categoria: sub 15

Real Junior Futebol Clube Tocantinense X Fla Palmas

Horário: às 8 horas

Categoria: sub 17

Real Junior Futebol Clube Tocantinense X Associação Recreativa União Esporte

Horário: às 9h10