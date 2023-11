Araguaína completa 65 anos; Estado investe R$ 100 milhões no município

Neste 14 de novembro, há 65 anos, era emancipada politicamente Araguaína, a segunda cidade mais populosa do Estado, com o número de habitantes estimado em 171.301 no Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge). O município vem recebendo investimentos do Governo do Tocantins e entre as principais áreas atendidas destacam-se saúde, educação e infraestrutura, a fim de dar suporte às pessoas que buscam a cidade por ser referência no comércio e na oferta de serviços.

Entre as ações realizadas pela Gestão Estadual em Araguaína, neste ano, destacam-se a entrega do novo prédio da unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia de Araguaína (Unacon); da Escola de Tempo Integral (ETI) Domingos da Cruz Machado; além da pavimentação do Distrito Agroindustrial de Araguaína (Daiara), aguardada há mais de 20 anos pelo setor empresarial. Outras obras seguem em andamento, como a construção do Hospital Geral de Araguaína (HGA) e a recuperação das rodovias estaduais TO-222 e TO-422.

“Araguaína é uma das principais cidades do Tocantins, sendo referência para todos os municípios no norte do Estado, até mesmo para os estados do Pará e Maranhão. Sua localização geográfica estratégica permitiu fomentar o agronegócio, elevando o município a um importante polo econômico do Estado. Parabenizamos Araguaína com o compromisso de continuar contribuindo para o seu desenvolvimento”, ressalta o governador Wanderlei Barbosa.

Saúde

O Governo do Tocantins vem investindo na melhoria e estruturação de serviços essenciais e especializados, com investimento estimado em R$ 100 milhões apenas este ano na área da saúde. Araguaína é o destino de pacientes que necessitam de cuidados específicos ou de alta complexidade na região norte do Estado.

Em maio deste ano, por exemplo, o governador Wanderlei Barbosa inaugurou o novo prédio da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia de Araguaína (Unacon). Ligada ao Hospital Regional da cidade (HRA), a unidade oferta serviço de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia e cuidados paliativos para atender pacientes da região macro norte do Estado. O investimento foi de R$ 5,2 milhões.

Também foram investidos R$ 3.985.930,87 na realização de cirurgias pediátricas, inclusive cardíacas, no Hospital Municipal de Araguaína (HMA) – Dr. Eduardo Medrado. Com isso, já foram atendidos 569 pacientes infantis (26 cardíacos), que não precisaram sair do Estado para ter o tratamento garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As ações do Governo do Tocantins também possibilitaram ao HMA a habilitação pelo Ministério da Saúde (MS), em junho deste ano, e o reconhecimento com o selo Acreditação Qmentum Internacional, sendo ainda reconhecido como a 22ª melhor unidade de saúde do país.

“Temos realizado investimentos na saúde pública de Araguaína. Em 2023, nossa Gestão já destinou cerca de R$ 100 milhões para o município que é referência para outras localidades, fortalecendo parcerias com o Poder Municipal, expandindo os serviços de atendimento e liberando novos recursos, resultando em uma melhoria significativa na qualidade da assistência de saúde para nossa população”, afirma Wanderlei Barbosa.

As obras do Hospital Geral de Araguaína (HGA) estão a todo vapor e já chegaram aos 60% de conclusão. Só em 2023, foram investidos R$ 44.092.513,99. O hospital contará com 120 leitos para clínica médica, 87 para cirurgia, 70 para ortopedia, 11 para psiquiatria, dois para obstetrícia, dois para pediatria, 28 para especialidades diversas, 60 para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 20 para Unidades de Cuidado Intermediário. O hospital deve contar ainda com pronto-socorro com capacidade para atender 150 pessoas por dia, setores de oncologia, de diálise, laboratórios e a área administrativa.

Educação

Em fevereiro deste ano, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) entregou mais uma Escola de Tempo Integral (ETI). Em obras desde outubro de 2013, a ETI Domingos da Cruz Machado oferta, atualmente, 750 vagas para alunos, sobretudo do bairro Nova Araguaína. A unidade recebeu investimento total de R$ 22 milhões. Desse valor, R$ 5,5 milhões foram recursos do Governo Federal e os outros R$ 16,5 milhões restantes foram aplicados pelo Tesouro Estadual.

Com área total de 8.938,69 m² construídos, a unidade escolar é formada por: área administrativa; 21 salas de aula, além da sala de música, sala multiuso e banheiros de alunos; biblioteca; seis laboratórios (física/química, Biologia/ciências, dois de informática e dois de línguas; refeitório; quadra poliesportiva coberta; bloco esportivo; auditório com dois camarins, banheiros, palco, foyer e hall; e piscina com seis raias semiolímpicas e com arquibancada.

Araguaína também será beneficiada com a realização do concurso público estadual que visa o provimento de vagas de profissionais da educação. O edital do concurso oferece mais de 5 mil vagas no total e, para a regional de Araguaína serão destinadas 403 vagas entre professores regentes, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais.

Infraestrutura

Outra grande inauguração do Governo do Tocantins no município, que ocorreu no final de outubro deste ano, foi a estruturação viária do Distrito Agroindustrial de Araguaína (Daiara). Com investimento de R$ 16,4 milhões, a obra contou com pavimentação asfáltica, restauração e drenagem da TO-422, trecho que liga a BR-153 ao Distrito, além de pavimentação das ruas internas.

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), está construindo na rodovia TO-222 um trevo de acesso aos setores Jardim dos Ipês I, II e III, Jardim Boa Sorte e ao novo Hospital Geral de Araguaína, que também está em construção. O trevo está sendo executado no local onde havia um cruzamento da rodovia que é um dos principais acessos a esses setores residenciais, com grande fluxo de veículos e onde já foram registrados vários acidentes graves.

A obra compreende a construção das pistas de aceleração e desaceleração; uma área de manobra para os caminhões; direcionamento do tráfego por meio de canteiros e sinalização vertical e horizontal.

A construção do trevo na TO-222 está sendo executada pela Ageto, por meio da Residência Viária de Araguaína, e tem prazo de construção de cerca de 60 dias a partir do início da obra. A TO-222 se trata de uma obra fundamental para a segurança, acessibilidade e para o desenvolvimento econômico da população dos setores atendidos, além de facilitar o acesso ao Hospital Geral de Araguaína (HGA), quando concluído.

“Araguaína é um dos corações do Tocantins e faz com que o Estado funcione e cresça. Para garantir esse crescimento de forma ordenada, nossa Gestão busca investir e auxiliar no desenvolvimento do município, que tanto nos orgulha. Agradeço ao município de Araguaína e parabenizo todos os araguainenses por este aniversário. Que possamos continuar caminhando juntos, para a melhoria do Tocantins como um todo! Feliz aniversário, Araguaína!”, celebra o governador Wanderlei Barbosa.

Edição: Thâmara Cruvinel