Prefeitura lança edital para contratação temporária de 20 novos motoristas

A Prefeitura, por meio da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), lançou um novo edital 4/2023, do Processo Seletivo para a contratação temporária de até 20 motoristas, além do cadastro de reserva, para atender às necessidades do sistema do transporte urbano no município. Com carga horária de 40 horas de trabalho semanal e salário de R$ 2.849,29, as inscrições da seletiva começam nesta quarta, 8, e seguem até a próxima segunda, 13.

Conforme o edital, publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 7, os candidatos que cumprirem as exigências de capacitação e treinamento pré-estabelecidas serão convocados conforme a demanda e conveniência da gestão municipal. As inscrições serão realizadas somente na modalidade presencial, diretamente na sede da ATCP, localizada na Quadra 103 Sul (ACSO 1), Avenida LO-1, 40 (térreo), das 8 às 18 horas.

Para se habilitar, é necessário que o interessado cumpra alguns requisitos como ser maior de 21 anos, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria D – Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, comprovar experiência mínima de três meses na área ou se submeter à participar da capacitação e treinamento oferecidos pela ATCP.

Também não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses, além de não ter histórico de infrações contra às normativas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A lista dos documentos relacionados e o cronograma completo da seletiva podem ser conferidos através deste link. O resultado preliminar do recrutamento está previsto para ser divulgado no dia 17 de novembro, e os interessados precisam se atentar aos prazos para não perderem o período de inscrições.