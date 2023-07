Prefeitura pleiteia novas obras do Programa MCMV, totalizado 996 unidades habitacionais

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Habitação (Sehab) em parceria com as empresas da construção civil, cadastraram na última terça feira dia 4/7, pleitos de novos empreendimentos ao Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), relançado recentemente pelo Governo Federal. Nesta etapa, a expectativa é o atendimento das famílias com perfil para a faixa I, que possuem renda de até R$ 2.640,00.

Segundo informou o secretário da Habitação, Fábio Frantz, o município mantém o cadastro habitacional sempre aberto, e que as famílias interessadas podem procurar as unidades do Resolve Palmas para se cadastrar, ou atualizar suas informações. “De início estamos pleiteando 996 unidades habitacionais, que serão distribuídas em cinco empreendimentos, entre casas e apartamentos, também estamos em estudos para novos empreendimentos, atendendo outras modalidades do programa”, antecipou Frantz.

Ele explicou que após a seleção das propostas apresentadas ao Governo Federal será iniciado o processo de contratação das obras e seleção das famílias beneficiadas. “Seguimos planejando empreendimentos que atendam as necessidades da comunidade”, ressaltou Fábio Frantz.

A prefeita Cinthia Ribeiro disse que o Município está acompanhando de perto os passos da política habitacional do Governo Federal, e que com o relançamento do MCMV a administração está confiante que em breve estará lançando novos empreendimentos habitacionais, ampliando ainda mais o número de unidades entregues no município. A gestão já ultrapassou a marca de 3.400 unidades entregues, somente na faixa I do programa.