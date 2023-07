IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito contempla empresas e instituições

Promovido pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), o IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito está com inscrições abertas para organizações não governamentais (ONGs), instituições e empresas. O objetivo da Gestão Municipal é promover projetos, produtos ou programas ligados à temática ‘Segurança viária e Mobilidade’. As inscrições vão até o dia 31 de julho e o prêmio é de até R$ 5 mil para o primeiro colocado na categoria.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do endereço eletrônico [email protected], com o título ‘Inscrição: IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito’, ou presencialmente nas unidades do Resolve Palmas. Para participar, as instituições, ONGs ou empresas, com ou sem fins lucrativos, precisam ter desenvolvido as ações entre janeiro de 2022 e abril de 2023.

A diretora-geral da TV Jovem (Record TV), Débora Tundela Milhomem, comenta sobre a empresa ter sido a vencedora do concurso no ano passado. Ela conta que essa vitória teve bastante importância para a corporação e para o projeto promovido por eles, mantendo o seu desenvolvimento. “Ele trouxe reconhecimento e validação para os esforços da empresa em promover a educação para o trânsito”.

Além disso, segundo Débora, o prêmio proporcionou visibilidade ao trabalho realizado por eles, permitindo que a mensagem sobre segurança no trânsito alcançasse um público maior, aumentando a conscientização sobre o assunto e garantindo a continuidade do projeto. “Hoje, o projeto está em pleno desenvolvimento e tem buscado expandir suas ações. Esse ano serão duas edições, a primeira já aconteceu no aniversário de Palmas, com a participação de mais de mil ciclistas”.

Para mais informações sobre o concurso, acesse o edital clicando aqui.