Prefeitura leva Whats Palmas para o Festival Gastronômico

Por Secom/Prefeitura de Palmas

Com o intuito de ampliar a participação do público, o Whats Palmas, contato oficial da Prefeitura de Palmas no aplicativo de mensagens, também estará presente na 16ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que inicia nesta quarta-feira, 7. Equipes estarão fazendo a divulgação da ferramenta de comunicação que é o contato direto da população com os inúmeros serviços ofertados pela gestão municipal, e que já realizou mais de 12 mil atendimentos.

Segundo a jornalista e coordenadora do Whats Palmas, Fernanda Mendonça, “o canal de atendimento tem crescido a cada dia. E, além de atuar na divulgação de serviços e ajudar a solucionar demandas da comunidade, nossa credibilidade auxilia no combate à desinformação e às fakes news. Os cidadãos nos procuraram para esclarecer suas dúvidas, pois sabem que podem confiar no nosso trabalho.”

Durante a divulgação no festival, a equipe vai distribuir panfletos com o número oficial que é o (63) 3212-7500, além de cadastrar os números dos telefones de moradores que desejam ter acesso aos serviços públicos e enviar demandas, críticas ou sanar dúvidas. Para finalizar o cadastro, será enviada uma mensagem para o fornecimento de informações, como o nome completo e o bairro do usuário.

No mês de outubro a ferramenta completa seu primeiro ano de criação, com saldo positivo no número de atendimento à população palmense. O horário de atendimento é das 13h30 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto os dias de feriado.