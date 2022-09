41 pratos participam desta edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu

Neste ano, 41 pratos participam do Festival Gastronômico de Taquaruçu, divididos em seis categorias, ‘Comidinhas Salgadas’, ‘Pratos Salgados’, ‘Pratos Doces’, ‘Food Truck’ e ‘Rota Gastronômica, além da ‘Vegetariana’, que é uma das novidades da 16ª edição do FGT, que começa nesta quarta, 7, termina no domingo, 11. Nesta categoria, serão considerados pratos doces e/ou salgados ou comidinha, que não usem em seu preparo carnes bovinas, suínas, aves, peixes, ovo, queijo, leite e mel, ou seja, nenhum produto ou subproduto de origem animal.

Para este ano, os pratos inscritos foram avaliados pelos jurados técnicos, formados por profissionais das áreas de alimentos e bebidas de Palmas, indicados pela empresa júnior do curso de nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

De acordo com o edital do FGT, eram 47 vagas na competição divididas em cinco categorias: nove ‘Comidinhas Salgadas’, nove ‘Pratos Salgados’, nove ‘Pratos Doces’, quatro ‘Food Truck’ e cinco ‘Rota Gastronômica’ e cinco ‘Vegetariana’. No entanto, considerando a nota média de 70 pontos, nem todas as categorias tiveram inscritos suficientes, preenchendo apenas 41 vagas.

Premiação

Quanto à premiação, a divisão ficou da seguinte forma para as seis categorias, agora serão R$ 7 mil para os primeiros lugares, R$ 3 mil para os segundos lugares, e R$ 2 mil para os terceiros, em cada categoria, totalizando R$ 72 mil.

Preços

Os pratos serão comercializados conforme suas categorias. Na categoria ‘Comidinhas Salgadas’, os valores permitidos são de R$ 12 a R$ 16; ‘Pratos Salgados’ de R$ 14 a R$ 20; ‘Pratos Doces’ de R$ 10 a R$ 14; para ‘Food Truck’ os valores são de R$ 14 a R$ 19; e para restaurantes e empreendimentos turísticos de Taquaruçu e Taquaruçu Grande de R$ 17 a R$ 75.

Já a nova categoria Vegetariano, tem a comercialização de porções da seguinte forma: ‘Comidinhas Salgadas’ (150g a 250g) valores de R$ 12 a R$ 16; ‘Pratos Doces’ (100g a 200g) de R$ 10 a R$ 14; e ‘Prato Salgado’ (300g a 400g), de R$ 14 a R$ 20.