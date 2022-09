Roberto Ravioli prepara massa italiana com a participação do público

Por Secom

O chef de renome internacional Roberto Ravioli comandou o Cozinha Show desta quinta-feira, 8, preparando ravióli de mussarela de búfala com bacon, pimenta dedo de moça e molho com tomates italianos. Ele contou com a ajuda do público, sendo quatro adultos e dezenas de crianças, que o ajudaram no fechamento da massa antes do cozimento.

Na oportunidade, Ravioli ressaltou o quanto está grato em voltar a Palmas e que se surpreendeu com a magnitude do evento. “A organização está perfeita, a receptividade muito grande, fico feliz em poder compartilhar esses momentos com vocês que vão participar comigo dessa receita”, disse.

O espaço do Cozinha Show contou com a participação da prefeita Cintia Ribeiro, que se juntou ao chef e convidados para ajudá-lo no preparo do prato, momento em que ela colocou a mão na massa e finalizou o Cozinha Show, degustando o ravióli ao lado do presidente da Agência de Turismo de Palmas (Agtur), Tom Lyra. “A Cozinha Show está incrível, aconchegante e com o jeitinho de casa. Esta noite com a presença do chefe Ravioli foi marcante e cheia de dicas. Aqui sentimos um cheirinho de comida boa. O Festival Gastronômico de Taquaruçu está despertando em nós lindos sentimentos”, ressaltou a prefeita.

O chef

Roberto Ravioli, conhecido como o arquiteto dos pratos italianos que todo mundo gosta, ressalta que já faz mais de 30 anos que trocou as pranchetas e os projetos arquitetônicos pelo fogão, e colocou a comida italiana da Toscana como objetivo de vida. Se, de um lado a arquitetura perdeu um talento, por outro, todos os apreciadores da boa gastronomia ganharam um mestre.

Desde então, Ravioli explica que tem trazido receitas clássicas já esquecidas, mostrando a importância da escolha dos ingredientes certos para o preparo dos pratos, sendo pioneiro em colocar a carne de porco nos cardápios como sua porchetta. A porchetta é um prato de origem italiana que consiste em barriga de porco recheada com temperos, enrolada e assada, e sanduíches de pernil.

Ele destaca que junto com outros grandes nomes, foi responsável pela revalorização e introdução do verdadeiro antepasto, das massas e risotos nas mesas dos brasileiros.

Atualmente Ravioli é visto, não só como um chef incansável, mas como um verdadeiro embaixador da cozinha da península itálica no país. Inclusive recebeu um prêmio de reconhecimento da Federacione Italiana Cuochi (FIC) por suas realizações. “Em minhas andanças pelo mundo inteiro, já cozinhei para astros de TV, cinema, fórmula 1, mas o que gosto mesmo é de preparar pratos para gente que gosta de comer bem. Minha inspiração vem da mesa Toscana e seus sabores. Gosto de reinventar os pratos clássicos com meus toques e gostos pessoais, mas adoro mesmo é ver a cara de felicidade das pessoas à primeira garfada”, confidenciou o chef Ravioli à reportagem da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Palmas.

Cozinha

Antes de Roberto Ravioli, quem pilotou os fogões foi a chef confeiteira Noeliane Neres, que se diz apaixonada pela confeitaria. “Comecei oficialmente neste ramo em 2015, trabalho com doces finos, personalizados em pasta de açúcar, chocolates, e hoje tenho como principal foco bolos artísticos em chantininho e kits de festa”, disse enquanto preparava o Naked Cake Afetivo.