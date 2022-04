Prefeitura informa contribuintes sobre pagamento de IPTU

Por Anne karianny Moreira/ Secretaria da Comunicação

A prefeitura de Porto Nacional informa aos contribuintes que o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) poderá ser pago com 35% de desconto até a próxima segunda-feira, 11. O desconto é aplicado para pagamentos à vista. O contribuinte que desejar pagar o imposto de forma parcelada, pode fazer em até 10 vezes.

O pagamento do IPTU pode ser feito em todas as agências bancárias. Os boletos podem ser emitidos pelo site http://www.portorapido.com/ , via Whatsapp (63) 99277 – 4664 ou podem ser retirados no Porto Rápido, localizado na Avenida Presidente Kennedy – Centro ou na Subprefeitura de Luzimangues.

Para mais informações, entre em contato com a Diretoria da Receita Municipal em Porto Nacional pelos seguintes telefones: (63) 3363-6816; (63) 9 9248-1812 ou (63) 9 9277-4664. Já em Luzimangues, as dúvidas podem ser sanadas na Subprefeitura pelos números: (63) 9254-5626 ou (63) 99256-8522. O funcionamento dos órgãos é de segunda a sexta em horário comercial.