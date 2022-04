Prefeitura de Palmas inicia campanhas de imunização contra gripe e a de sarampo

Por Redação Semus

As campanhas nacionais de vacinação contra a gripe e o sarampo começaram, nesta segunda-feira, 04, em Palmas. Nesta fase, que vai até 02 de maio, o público-alvo são os idosos a partir de 60 anos (somente gripe) e trabalhadores da saúde da rede pública e privada (gripe e sarampo). A programação pode ser conferida abaixo. Para se vacinar, a população deve comparecer às Unidades de Saúde da Família (USFs), com seus documentos pessoais (RG e CPF), cartão de vacina e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apta a vacinar nesta fase, a aposentada Maria do Carmo Oliveira, de 78 anos, conta que há 11 mora na Capital e que a unidade de saúde de referência dela é a USF da Arse 82 (806 Sul). “Eu faço todas minhas consultas aqui, os profissionais são receptivos e a vacinação é rápida”, relata. A aposentada pontua que a imunização é importante para a saúde dos idosos.

Para a técnica de enfermagem e vacinadora Edinalva Pereira de Carvalho, que atua na unidade da Arse 82, a imunização é de extrema importância para a saúde pública e deve ser procurada por todos os públicos-alvo da campanha. “Como profissional de saúde, sei da importância das vacinas, o quanto elas são necessárias para melhorar a qualidade de vida da população”, conta. Ela aproveita o momento para também receber a sua dose de imunização contra a gripe e reforçar que os profissionais da saúde devem procurar o serviço.

Próxima etapa

Na segunda etapa da campanha contra o sarampo, serão vacinadas crianças de 06 meses até menores de cinco anos, entre 03 de maio a 03 de junho. No mesmo período, ocorre a segunda etapa da vacinação contra a gripe, que tem como público crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas até 45 dias pós-parto, indígenas, professores, portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, trabalhadores portuários, forças de segurança, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Vacinação contra a gripe

8 às 17 horas

USF Arso 23 (207 Sul)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Arne 53 (406 Norte)

USF Arne 64 (508 Norte)

USF Arno 71 (603 Norte)

USF Arse 24 (210 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Arse 82 (806 Sul)

USF Arse 13 (108 Sul)

USF Arso 111 (1.103 Sul)

USF Arse 122 (1.206 Sul)

USF Arse 131 (1.304 Sul)

USF José Lúcio

USF Laurides Milhomem

USF Alto Bonito

USF Bela Vista

USF Eugênio Pinheiro

USF Liberdade

USF Morada do Sol

USF Santa Bárbara

USF Santa Fé

USF Aureny II

USF Taquari

USF Mariazinha (Buritirana)

USF Walter Morato (Taquaruçu)

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande)

8 às 12 horas

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Arso 41 (403 Sul)

USF José Hermes

13 às 17 horas

USF Arno 33 (307 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte)

USF Arse 101 (1.004 Sul)

USF Novo Horizonte

Vacinação contra o sarampo

13 às 17 horas

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Arno 33 (307 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte)

USF Arse 13 (108 Sul)

USF Arso 23 (207 Sul)

USF Arse 101 (1.004 Sul)

USF Arse 122 (1.206 Sul)

USF José Lúcio

USF Novo Horizonte

8 às 12 horas

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Arno 71 (603 Norte)

USF Arse 24 (210 Sul)

USF Arso 41 (403 Sul)

USF Arse 82 (806 Sul)

USF Arso 111 (1.103 Sul)

USF Alto Bonito

USF Aureny II

USF Laurides Milhomem

USF Morada do Sol

USF Santa Bárbara

USF Taquari

USF José Hermes

USF Bela Vista

8 às 17 horas

USF Arne 53 (406 Norte)

USF Arne 64 (508 Norte)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Arse 131 (1.304 Sul)

USF Eugênio Pinheiro

USF Liberdade

USF Santa Fé

USF Mariazinha (Buritirana)

USF Walter Morato (Taquaruçu)

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande)

Nos dias de vacinação contra a Covid-19 para as crianças, as USFs Mariazinha, Taquari, Walter Morato e Walterly Wagner estão disponíveis para imunização contra a Influenza no horário oposto ao da programação da Covid-19.