Músico contemplado por edital da Fundação Cultural de Palmas lança novo álbum

Por Redação FCP

Contemplado pelo prêmio Aldir Blanc da Fundação Cultural de Palmas, por meio do edital 010/2021, o músico Jovi Moura acaba de lançar o segundo álbum da carreira. Intitulado de ‘Jóias e Pérolas’, o trabalho passeia pelos gêneros love song, trap love e R & B e apresenta músicas românticas, baseadas em vivências e sentimentos do cantor, dando espaço também para críticas sociais, em alguns momentos. As faixas já estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

“Eu fico imensamente agradecido por ter sido contemplado pelo prêmio Aldir Blanc do município de Palmas, que me trouxe a oportunidade de lançar um material muito bonito e de qualidade e mostrar um pouco do meu trabalho”, afirma o cantor. São cinco faixas autorais e inéditas, todas com videoclipes produzidos por Dener Duarte, Duart Music Studio e Jovi Moura que podem ser conferidas no Youtube e no Spotify.

Sobre o músico

Jovi Moura é palmense e deu início a sua jornada musical ainda criança, aos 8 anos, cantando na igreja. Aos doze, teve sua primeira banda The Taquara’s, aos quatorze ingressou no hip-hop, gênero esse que lhe trouxe oportunidades de conhecer outros estados e artistas reconhecidos. Atualmente, transita nos mais variados gêneros musicais.

Você também pode encontrá-lo nas redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/jovi.moura

Instagram: https://www.instagram.com/jovi_