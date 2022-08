Prefeitura de Palmas seleciona ambulantes para atuarem no Festival Gastronômico

Por Assessoria

As inscrições para credenciamento de ambulantes para comercialização de produtos durante o Festival Gastronômico de Taquaruçu começou neste quinta-feira, 18, e seguem até o próximo dia 26 de agosto. Neste ano serão sorteadas 34 vagas para os ramos alimentícios, artesanatos e food trucks de gêneros alimentícios e de bebidas. Confira edital aqui

Os interessados deverão se inscrever na Casa do Empreendedor, das 13 às 19 horas, devendo apresentar os seguintes documentos: cópia da Certidão de Microempreendedor Individual (MEI) emitida pela Receita Federal, cópia do documento de identidade e do CPF, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e fotos, além de documento do veículo devidamente regular com os órgão de trânsito (para os food trucks).

De acordo com edital publicado nesta quarta-feira, 17, pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Empre (Sedem), estão sendo disponibilizadas cinco vagas para food trucks, cinco para artesanato em geral, cinco para pipoca e churros, quatro para algodão doce, uma para caldo, duas para hamburguês, duas para cachorro quente, duas para bolos, doces e tortas, duas para pastel, uma tapioca, duas para açaí e sorvete, duas para espetinhos e uma para carne na chapa.

O sorteio para o credenciamento acontece no dia 31 de agosto, no Centro de Convenções Arnoud Rodrigues, às 15 horas. Participarão do sorteio os candidatos habilitados, que preencheram todos os requisitos do edital e as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem sequencial do sorteio. Após, será lavrada ata com os nomes e CNPJs dos sorteados, com o deito da emissão do Termos de Credenciamento. O não comparecimento ao sorteio implicará em desclassificação do interessado.