Semus orienta sobre a importância das boas escolhas alimentares

A promoção de uma alimentação saudável ocorre com boas escolhas alimentares. Os alimentos in natura devem estar presentes em todas as refeições. Quanto maior o consumo de alimentos obtidos da natureza, como os de origem vegetal (frutas, legumes, hortaliças e oleaginosas) e animais (carnes, ovos e leite) na alimentação, melhor é a nutrição de quem os ingere. No entanto, o consumo de alimentos processados e embalados é comum na rotina das pessoas. Atenta a isso, a Coordenação Técnica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (CDANT) da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) explica sobre a importância da rotulagem nutricional e como podem ser feitas as melhores decisões durante as compras de alimentos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde é responsável pela Gerência-Geral de Alimentos em todo o País. O uso das informações nutricionais obrigatórias nos rótulos dos alimentos e bebidas embaladas está regulamentado no Brasil desde 2001. Com essas informações, a população pode ter a liberdade de saber o que está ingerindo e com uma alimentação balanceada pode obter a redução do risco de doenças crônicas.

A CDANT orienta ao consumidor ficar sempre de olho na quantidade de açúcares adicionados, sódio e gorduras saturadas, bem como a quantidade de calorias de acordo com o recomendado a ser ingerido por dia. Conforme a CDANT, com essa observação rotineira, o risco de desenvolver doenças causadas por excessos alimentares é reduzido.

Mudanças

Para auxiliar à população nesse processo, a partir do dia 9 de outubro deste ano, as empresas que produzem alimentos ultraprocessados serão obrigadas a informar no rótulo da embalagem quando o alimento ultrapassar o limite de açúcar adicionado, sódio e gordura saturada recomendado pela Anvisa. Esses alimentos levarão o selo “alto em” com o símbolo de uma lupa, indicando o nutriente em excesso, na parte da frente da embalagem.

Nessa mesma data, a tabela de informação nutricional também sofrerá mudanças. A tabela passará a ter apenas letras pretas e fundo branco, para tornar a leitura mais visível. Também será obrigatório a declaração de açúcares totais adicionados, do valor energético e de nutrientes por 100 g ou 100 ml para auxiliar na comparação entre produtos.

Texto: Redação Semus

Edição: Secom