Divulgada lista final dos aprovados para 16º Festival de Taquaruçu

A Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), divulgou na noite dessa quarta-feira, 17, no Diário Oficial do Município, os 41 pratos aprovados para o 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) que acontecerá entre os dias 07 a 11 de setembro, no distrito de Taquaruçu. Confira a lista completa abaixo.

Os 123 pratos inscritos foram avaliados pelos jurados técnicos, formados por profissionais das áreas de alimentos e bebidas de Palmas, indicados pela empresa júnior do curso de nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

As 47 vagas na competição foram divididas, conforme o edital, em cinco categorias: nove ‘Comidinhas Salgadas’, nove ‘Pratos Salgados’, nove ‘Pratos Doces’, quatro ‘Food Truck’ e cinco ‘Rota Gastronômica’. No entanto, considerando a nota média de 70 pontos, nem todas as categorias tiveram inscritos suficientes, preenchendo apenas 41 vagas.

O presidente da Agtur, Tom Lyra, ressalta que a relevância dessa última fase, que foi o curso de Higiene Pessoal e Manipulação de Alimentos. “O Festival virou uma vitrine para os empreendedores da gastronomia na nossa cidade, por isso, é importante a análise rigorosa dos jurados, agora na próxima etapa, que estes estejam trabalhando dentro das normas sanitárias, e que possam ter sucesso nos seus empreendimentos”, afirmou lembrando que todos os classificados tiveram obrigatoriamente que passar pelos cursos de qualificação.

Para a professora do curso de nutrição da UFT, e organizadora do jurado técnico do evento, Tatiana Evangelista, a etapa é importante por selecionar os melhores pratos. “Todos os pratos são avaliados pelo júri seguindo os mesmos critérios, que são: sabor, aroma, textura, temperatura, originalidade, criatividade e apresentação”, acrescentou Tatiana.

Seguindo os critérios estabelecidos no edital, a prefeita Cinthia Ribeiro destaca a importância do evento na gastronomia palmense. “Nossa expectativa é tornar o FGT, cada vez mais, um evento que tem como protagonista a gastronomia. É uma oportunidade de valorizarmos nossos talentos e nossos sabores. Cada etapa deste festival é importante e se faz necessária para mantermos o padrão de qualidade do evento”, disse a gestora.

Premiação

Quanto à premiação, a divisão ficou da seguinte forma para as seis categorias, agora serão R$ 7 mil para os primeiros lugares, R$ 3 mil para os segundos lugares, e R$ 2 mil para os terceiros, em cada categoria, totalizando R$ 72 mil.

Novos Valores de Venda

Os pratos serão comercializados conforme suas categorias. Na categoria Comidinhas Salgadas, os valores permitidos são de R$ 12 a R$ 16,00; Pratos Salgados de R$ 14 a R$ 20,00; Pratos Doces de R$ 10,00 a R$ 14,00; para Food Truck os valores são de R$ 14,00 a R$ 19,00; e para Restaurantes e Empreendimentos Turísticos de Taquaruçu/Taquaruçu Grande de R$ 17 a R$ 75,00.

Já a nova categoria Vegetariano, tem a comercialização de porções da seguinte forma: Comidinhas Salgadas (de 150g a 250g) valores entre R$ 12,00 a R$ 16,00); Pratos Doces (de 100g a 200g) de R$ 10,00 a R$ 14,00; e Prato Salgado (de 300g a 400g), de R$ 14,00 a R$ 20,00.

Confira a lista de participantes do FGT 2022:

Categoria – Prato Doce

NOME NOME DO PRATO STATUS STAND MIRIAN MOREIRA SILVESTRE EXPLOSÃO DE SABORES APROVADO 27 GABRIELA RAFFI STORCH ABACAXINOFFEE APROVADO 15 PATRICIANA FERREIRA ALVES PETIT BARITI APROVADO 31 FERNANDA LOPES TAVARES MIMO DO CERRADO APROVADO 02 LAÍS BENÍCIO MARTINS BROWNIE APROVADO 30 VITOR GUILHERME MONTEIRO VASCONCELOS DE FIGUEIREDO BOLO GELADO DE JABUTICABA APROVADO 21 TATIANE DIAS MEDEIROS BANOFFE DA DEUSA APROVADO 28 ILZANI SOUSA CARVALHO MENESES PUDIM DE MANGABA 03 SABORES APROVADO 19

Categoria – Trailer/Foodtruck

NOME NOME DO PRATO STATUS THAYNARA ALVES LUCENA BEM AÍ HAMBÚRGUER APROVADO VITOR BATISTA DE SÁ OXENTE BATATA FRITA APROVADO SUZANA LIMA MARTINS CREPE OURO DO CERRADO APROVADO MARIA DO BONFIM DE ARAUJO SOUSA PIZZA SABOR DA TERRA APROVADO

Categoria – Vegetariano

NOME NOME DO PRATO STATUS STAND RODRIGO CESAR DE ALMEIDA FERRO HAMBÚRGUER DE CARNE DE JACA APROVADO 17 HEVERTON MARINHO LACERDA ENCANTO DO CERRADO APROVADO 32 MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CAVALCANTE COXINHA OURO VELHO APROVADO 07 THAYLLA MARIANE PEREIRA OLIVEIRA BRASILEIRINHO VEGANO APROVADO 04 ELISON EUGENIO COELHO DE FRANÇA PIZZA DE ABOBRINHA APROVADO 03

Categoria – Rota Gastronômica

NOME NOME DO PRATO STATUS MARILON SOUSA DE AZEVEDO BAIAO DA MAMÃE APROVADO VICTOR AUGUSTO COSTA TRUFA DE CHAMBARI APROVADO MARIA CÉLIA RABELO DE SOUSA VIEIRA * MUNGUNZÁ DA VOVÓ APROVADO KÊNIA DE MOURA BORGES GRAVLAX DE TUCUNARÉ APROVADO JAQUELYNE COSTA DOS SANTOS TOCANTINIDADE APROVADO

Categoria – Comidinha Salgada

NOME NOME DO PRATO STATUS STAND BRENNO MOURA REZENDE CHAMBARI BURGER APROVADO 18 LEYDIANE DE SOUSA CASTRO PASTEL CARYOCAR DA SERRA APROVADO 26 SAMYRA CRISTINA SILVA COSTA MARMITINHA SERTANEJA APROVADO 01 RUBENS FABIANO PEREIRA SOARES BURACO QUENTE DO TOCANTINS APROVADO 05 CAROLINA ALMEIDA LIMA TRILOGIA TOCANTINENSE APROVADO 24 HELIO JUNIOR SOARES CAVALCANTE GUIMARÃES LA CASA PROFESSOR APROVADO 16 ILANA BORGES DE FRANCA OXE MY DOG APROVADO 10 CESAR DIAS REZENDE PEQUI-PORK BURGUER APROVADO 11 CÉLIA MARIA DA ROCHA E NASCIMENTO DISCO DE CHAMBARI APROVADO 23

Categoria – Prato Salgado

NOME NOME DO PRATO STATUS STAND ERLÂNDIA GOMES DE SOUZA UAI, A MINEIRISSE ESTÁ EM TAQUARUÇU APROVADO 13 RAQUEL MOREIRA SILVESTRE DE JESUS OSSOBUCO CREMOSO DA SERRA APROVADO 22 MARINA MENDES FLORÊNCIO DE OLIVEIRA CHAMBASANHA APROVADO 25 DEBORA ALMEIDA LIMA OLIVEIRA PORCO LOKO APROVADO 12 NAYANNE DE ARAUJO LIMA DA COSTA PANELINHA DO SERTÃO APROVADO 09 EVANILDE FERREIRA ALVES DELÍCIAS DA ROÇA APROVADO 14 VALDIRENE FERREIRA ALVES CHAMBARIL CASEIRO APROVADO 20 MARLY PEREIRA DA CRUZ SOARES BOLINHA DE CHAMBARI APROVADO 08 JOSUÉ PEREIRA AMORIM RISOTO CREMOSO DA SERRA APROVADO 29