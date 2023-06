Prefeitura alugará ônibus ‘zero quilômetro’ para o transporte coletivo de Palmas

A Prefeitura de Palmas formalizou o aluguel de 40 novos ônibus para o sistema de transporte público de passageiros de Palmas. Eles entram em operação em até 15 dias.

A contratação tem prazo inicial 180 dias de vigência. O aluguel dos veículos vai requerer investimento de R$ 30.000,00 por veículo ao mês do Município. A empresa contratada é a empresa Bruck Transportes LTDA.

Os veículos são novos (zero quilômetro), cumprem com exigências legais de menor emissão de gases poluentes e, conforme descrito no contrato, devem manter o padrão de, no mínimo, 40 passageiros sentados, climatização, GPS e condições de acessibilidade para pessoa com deficiência. As despesas com operação dos veículos ficam a cargo da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).

Segundo o presidente da ATCP, Eliezer Moreira de Barros, os novos veículos substituirão ônibu defasados que demandam manutenção corretiva frequente e para ampliação da frota em operação. Segundo a agência, atualmente o sistema de transporte público de Palmas conta com 189 veículos cadastrados.

Texto: Juliana Matos – Secom/Palmas

Edição: Secom