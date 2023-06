TCE/TO realiza Plantão do Orçamento para beneficiar crianças da Primeira Infância

Com objetivo de beneficiar os cidadãos tocantinenses, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) realiza entre os dias 26 e 28 de junho, o Plantão do Orçamento Pela Primeira Infância com prefeitos dos 139 municípios, na sede do Instituto de Contas 5 de Outubro (Iscon). Conselheiros e técnicos da Corte vão auxiliar os gestores e suas equipes na alteração do orçamento público para que sejam implementadas políticas que atendam às crianças de 0 a 6 anos de idade.

Com o tema “Lugar de Criança é no Orçamento Público”, o Tribunal fará um atendimento de forma personalizada durante os três dias, sendo que os municípios foram divididos em três grupos em ordem alfabética. Segunda-feira, 26, será o dia de receber os agentes públicos e equipes que compõem o grupo 1. Na terça, 27, será a vez do grupo 2, e na quarta, 28, do grupo 3. (confira a lista abaixo). Várias equipes da Corte estarão atendendo simultaneamente todos os chefes do Executivo, por isso, é muito importante a participação dos prefeitos.

O presidente do TCE/TO, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, realizou reuniões virtuais onde explicou de que forma o Plantão vai funcionar e reforçou que este é o momento dos prefeitos realizarem essa ação que vai beneficiar essas crianças. “O Tribunal se coloca numa postura colaborativa, oferecendo apoio técnico e especializado para a construção de ações em prol dessa faixa etária (0 a 6 anos). Essa união com certeza trará muitos frutos para população tocantinense ainda no orçamento de 2023”, destacou o presidente.

Vale ressaltar que, além do apoio técnico nessas datas, o presidente e os demais conselheiros do Tribunal de Contas, irão ouvir dos gestores as dificuldades orçamentárias e financeiras enfrentadas nos municípios.

Confira abaixo os grupos e as datas de atendimentos dos municípios.