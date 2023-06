Arraiá da Capital: Apuração e premiação das quadrilhas juninas acontecem hoje, 26, a partir das 19 horas

Após cinco dias de festa e demonstração de talento em uma das manifestações populares mais tradicionais do País, as quadrilhas juninas, é chegada a hora de descobrir quem serão os grandes premiados da 31ª edição do Arraiá da Capital. A apuração das juninas campeãs dos grupos de acesso e especial acontece nesta segunda-feira, 26, a partir das 19 horas, no estacionamento do Estádio Nilton Santos.

Para a definição das quadrilhas juninas campeãs, uma comissão formada por nove jurados avalia os seguintes quesitos: coreografia, animação, figurino, animador/marcador, repertório musical, tema, interpretação e harmonia do casal.

Além das melhores quadrilhas juninas do Grupo Especial e do Grupo de Acesso, também serão premiadas a Rainha do Arraiá da Capital, eleita no primeiro dia da festa, o melhor Animador/Marcador; e o melhor Casal de Noivos. As juninas que ficarem em penúltimo e último lugar no Grupo Especial descem para o Grupo de Acesso. Já as duas primeiras classificadas no Grupo de Acesso, sobem para o Grupo Especial.

Todos os critérios de julgamento para pontuação e perda de pontos podem ser conferidos no edital que regulamenta o Arraiá da Capital, disponível aqui.

Premiação

As juninas vencedoras receberão os seguintes prêmios

Grupo Especial

1º lugar – Troféu + R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

2º lugar – Troféu + R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

3º lugar – Troféu + R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

4º lugar – Troféu + R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

5º lugar – Troféu + R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Grupo de Acesso

1º lugar – Troféu + R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2º lugar – Troféu + R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

3º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

4º lugar – Troféu + R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

5º lugar – Troféu + R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

Grupo Comunidade

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2º lugar – Troféu + R$ 3.000,00 (três mil reais)

3º lugar – Troféu + R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Rainha do Arraiá da Capital

1º lugar – Faixa de Rainha + Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2º Lugar – Faixa de 1ª Princesa

3º Lugar – Faixa de 2ª Princesa

Melhor Animador/marcador

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Melhor Casal de Noivos

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada integrante

Melhor Casal de Reis

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada integrante

Texto: Redação FCP

Edição: Deni Rocha/Secom