Prefeito de São Miguel visita ETIs de Palmas para conhecer modelo educacional da Capital

A secretária municipal da Educação, professora Fátima Sena, recebeu nesta quinta-feira, 27, a visita do prefeito da cidade de São Miguel do Tocantins, Alberto Moreira, que esteve em Palmas para conhecer o modelo educacional e organizacional das Escolas de Tempo Integral (ETIs) vigentes na rede municipal de ensino.

Alberto Moreira primeiramente obteve as informações técnicas no gabinete junto à superintendente de Avaliação e Desempenho Educacional, Maria Antônia Andrade. Logo após, ele seguiu para uma visita à escola Almirante Tamandaré, onde foi recebido com seus assessores pela diretora da unidade, Idelma Bastos.

O prefeito explicou que tem planos de construir uma unidade de tempo integral em seu município nos mesmos moldes das unidades palmenses, mas em proporção menor. Enquanto as de Palmas alcançam 10 mil m² de área construída, a de São Miguel deverá chegar a 5 mil m², mas seguindo a mesma estrutura e organização pedagógica. O retorno com engenheiros e arquitetos está previsto para novembro deste ano.

A superintendente de Gestão Escolar, Suiany Costa, acompanhou toda a visita de Alberto Moreira, e considera que o gestor ficou satisfeito com o que conheceu, tanto da estrutura física como da organização e planejamento e funcionamento das unidades. “É com alegria que recebemos os visitantes que buscam inspiração em nosso modelo educacional para implantar em suas cidades. Isso mais uma vez vem demonstrar que a educação palmense está no caminho certo, e os nossos resultados são fruto de planejamento e muito trabalho”, finaliza.