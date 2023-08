Saúde de Palmas se reúne com municípios da região Capim Dourado para discutir pactuações

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizou nesta quinta-feira, 27, reunião para discutir adequações da Programação Pactuada e Integrada (PPI) com os municípios da região Capim Dourado, que tem a cidade de Palmas, via Semus, como referência na oferta de diversos serviços especializados em saúde.

Fazem parte da região Capim Dourado os municípios de Aparecida do Rio Negro, Fortaleza do Tabocão, Lagoa do Tocantins, Lajeado, Lizarda, Miracema do Tocantins, Miranorte, Novo Acordo, Rio dos Bois, Rio Sono, Santa Tereza do Tocantins, São Felix do Tocantins e Tocantínia.

A intenção da reunião foi construir um elo entre os gestores da Saúde de Palmas e os gestores das demais cidades, apresentar o cenário atual de ofertas de exames, procedimentos e consultas, além d e definir novos parâmetros para a pactuação com Palmas, dentre outros assuntos.

Conforme a secretária executiva da Semus, Anna Crystina Mota, a reunião também serviu para aprimorar essa oferta de serviços em saúde, dando transparência ao fluxo de trabalho, para definir os limites financeiros e provocar a estruturação de convênios, tendo a Capital que considerar a população própria e referenciada.

Pactuação

A PPI – Programação Pactuada e Integrada é um pro­cesso instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em que, em conso­nância com o planejamento, são definidas e quantificadas as ações de saúde para população residente em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da população aos serviços de saúde.