Pré-candidatura de Antonio Andrade a prefeito de Porto Nacional recebe apoio do pastor Mauro Adriano

“Porto merece avançar, e a capacidade de gestão do deputado Antonio Andrade será essencial para que isso aconteça”, declarou o líder religioso

Com o intuito de tratar sobre demandas da comunidade evangélica dentre outras necessidades da população portuense, o pastor Mauro Adriano se reuniu na manhã desta sexta-feira, 16, com o deputado federal Antonio Andrade, em Porto Nacional.

TRABALHO DIFERENCIADO E SÉRIO

Em entrevista, Mauro Adriano comentou: “Antonio Andrade foi o deputado federal tocantinense mais votado nas eleições de 2022, isso é reflexo de uma trajetória de muita luta, trabalho sério e compromissado em prol da população durante toda sua vida pública. Ele entende as necessidades de todos, desde o trabalhador mais humilde a classe empresarial. Porto precisa avançar, e a liderança do Antonio Andrade é fundamental nesse processo”, destacou.

Sobre a reunião, o parlamentar agradeceu a presença do pastor Mauro Adriano, ressaltando sua representatividade em Porto Nacional e assegurou que não abre mão de ouvir com a devida atenção e respeito as demandas da sociedade em geral. Em sua concepção é apenas com diálogo amplo e claro que as políticas públicas e ações realmente eficazes são desenvolvidas e colocadas em prática.

Por: Nadya Mayara / https://nat7noticias.com.br/?p=1254

Foto: Everlandio Lima