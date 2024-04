Pré-candidatos a prefeitura de Porto Nacional, Antonio Andrade e Soares Filho somam apoios em Luzimangues

Neste sábado (20), o deputado Antonio Andrade, se juntou ao time robusto que promete realizar uma ampla reforma urbana no distrito

O deputado federal Antonio Andrade e o vereador Soares Filho serão os pré-candidatos do partido Republicanos, respectivamente, a prefeito e vice-prefeito de Porto Nacional nas eleições de 2024.

Em evento organizado pela sigla neste sábado (20) em Luzimangues, que contou com a presença do deputado e do vereador, pré-candidatos a vereadore e lideranças locais mostraram o profundo desejo de mudança dos portuenses.

A legenda aposta na experiência do deputado federal Antonio Andrade e na renovação de Soares Filho para ter êxito no pleito.

Em seu discurso durante o evento, o vereador e pré-candidato a vice-prefeito, Soares Filho destacou a pluralidade dos pré-candidatos presentes e elogiou a postura do deputado Antonio Andrade.

“A escolha do meu nome por parte do deputado muito me orgulha. Fico feliz em estar ao lado de um homem competente e de palavra na busca da construção de um projeto revolucionário para toda a população portuense. Nossa luta será em defesa dos direitos do povo. Acredito nessa parceria pois, vemos aqui representantes de todos os nichos, com histórias de vida fortes e marcantes, algo que alegrou muito meu coração e me faz acreditar em uma mudança concreta em benefício das pessoas”, pontuou.

Endossando as palavras de Soares Filho, o deputado federal ressaltou: “Quero mostrar que com trabalho é seriedade podemos mudar a vida das pessoas. Minha experiência me credencia a fazer a transformação que Porto Nacional precisa. Esse encontro de hoje é de extrema importância, é o momento de estreitarmos ainda mais as relações, de planejar, de discutir soluções para os graves problemas que afligem a população”, finalizou o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade