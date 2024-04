Campeão em destinação de recursos, Antonio Andrade se destaca na câmara federal

Fazendo jus aos 63.813 votos recebidos nas eleições de 2022, o deputado Antonio Andrade bate recorde de recursos federais destinados ao Tocantins, especialmente para Porto Nacional.

Em 1 ano e 4 meses de mandato, o parlamentar já destinou mais de R$40 milhões para atender municípios de todas as regiões do Estado. Recursos que viabilizaram a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, melhorias nas unidades de saúde, educação, reestruturação de complexos esportivos, suporte na segurança e na infraestrutura.

Com cinco mandatos como deputado, 4 vezes estadual e agora federal, Andrade sempre se posicionou em destinar recursos para as prefeituras dos municípios, possibilitando desse modo a melhoria de vida da população.

Áreas contempladas:

Em 2023 e 2024, foram destinados R$13 milhões para compra de equipamentos aos municípios.

R$ 1 milhão para o social.

R$ 1.200.000 investidos em apoio ao turismo dos municípios.

Cultura

R$700.000 investidos em cultura: Realização de feira agrotecnológica, realização de festival cultural e rodeio, festejos religiosos tradicionais, apoio a realização do Projeto Escola de Arte e Saberes Culturais

Saúde

R$ 3.400.000 investidos em saúde da mulher, especificamente para cirurgia de reconstrução mamária pós-mastectomia no Hospital Geral de Palmas e Hospital Geral de Araguaína.

R$ 1 milhão para ações de saúde nos municípios, aquisição de equipamentos, obras em unidades de saúde, aquisição de veículos, custeio da Saúde.

R$5.472.076,00 destinados para a saúde de Porto Nacional, o investimento foi para a aquisição de motocicletas para os Agentes de Saúde e Endemias, custeio PAP de Luzimangues, custeio PAP de UBS em Porto, custeio de leitos de UTI ll Adulto do Hospital Regional de Porto Nacional, construção do auditório do Hospital Regional e para o custeio MAC do Hospital Regional.

Segurança

R$ 3 milhões para a Polícia Militar, além de recursos para construção de sedes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na sede do município de Porto Nacional e no distrito de Luzimangues. Também investiu na aquisição de veículo que atende as zonas urbana e rural de Porto Nacional, que hoje conta com veículo adquirido por meio de recursos destinados por Antonio Andrade, fortalecendo o patrulhamento rural, dentre outras benfeitorias.

Educação

Foram destinados mais de R$10 milhões para a educação do estado.

R$200.000 para a compra de equipamentos de informática para o Colégio Militar Custódia da Silva Pedreira.

Destinação de recursos para a aquisição de ônibus que irá atender às demandas dos alunos do Instituto Federal do Tocantins Campus Porto Nacional.

E por último, mas não menos importante, o deputado celebra a inauguração da nova ponte de Porto Nacional, que está prevista para acontecer no dia 14 de junho. Essa obra contou com forte atuação do parlamentar para sua execução, desde a articulação para ter o aval da Assembleia Legislativa, até o empenho na busca dos recursos que viabilizaram essa conquista.

O deputado atribui o bom desempenho de seu trabalho a dedicação diária e ao bom relacionamento na esfera estadual e federal. “É imprescindível estarmos em sintonia, o trabalho em parceria com o Governo do Estado e com a bancada federal tem sido muito importante para o êxito de tantas iniciativas positivas. O propósito é um só, promover o desenvolvimento econômico e social em prol da população”, finalizou Antonio Andrade.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade