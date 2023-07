Praias viram ponto de encontro para atividades esportivas e de lazer

Além dos shows com música regional, as estruturas para prática de atividades físicas em grupo foram o destaque da programação do Palmas Férias, neste domingo, 16. Nas praias das Arnos e na Graciosa foram disponibilizados materiais para prática de vôlei de praia, futevôlei, futebol de areia e beach tênis à tarde. A iniciativa é da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), com o intuito de estimular a prática de atividade física entre os frequentadores das duas praias.

“Um amigo comentou que haveria estrutura. Aproveitamos para vir e reunir um grupo para aproveitar a estrutura. Já havíamos vindo à Graciosa jogar em meses anteriores e sem a demarcação da quadra não é tão legal como está hoje. A estrutura facilita a gente se reunir e interagir”, disse o fiscal de conselho profissional Paulo José Dias. Ele estava em um grupo de 13 pessoas que aproveitou a quadra de vôlei de areia.

Segundo a Fundesportes, nos próximos dias 22, 23 e 30 de julho as quadras voltarão a ser demarcadas e voltarão a ser disponibilizadas gratuitamente redes, bolas e raquetes para vôlei de praia, futevôlei, futebol de areia e beach tênis a partir das 17 horas nas duas praias. Também parte da programação do Palmas Férias, haverá ainda a 2ª Meia Maratona de Palmas, no dia 29 de julho.

Roteiro eclético

Os shows com DJ ou bandas regionais também acontecem a partir do fim de tarde, conforme programação organizada pela Agência de Turismo de Palmas (Agtur). Para o comerciante da Praia das Arnos, Cícero da Silva, a estrutura para shows e esportes ajudou a atrair clientes a mais neste período de férias. “A estrutura desse ano ficou melhor. Chama a atenção, estou vendo movimento bom, algumas famílias vem almoçar e acabam ficando para participar da programação de shows e esporte à tarde. Acredito que vou fechar o mês com um bom faturamento”, avaliou Cícero, que trabalha há 20 anos na praia da Arnos.

Seja entre amigos, familiares ou para uma caminhada ao ar livre, as praias da Capital são sempre uma alternativa coringa para o fim de semana. A auxiliar administrativo Maira Barbosa, a gerente administrativa Flávia Xavier e a estudante Yasmim Barbosa aproveitaram o por do sol em um piquenique na Graciosa, próximo ao píer de flutuantes. “Aqui tem um movimento tranquilo, é bonito ver o por do sol. Pensamos que seria um boa escolha para sair de casa e não passar o fim de semana só de olho no celular”, explicou Maira.

Texto: Juliana Matos / Secom

Edição: Secom