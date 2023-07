Saiba quais atendimentos o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência oferece

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) é um serviço público de urgência e emergência ofertado em todo o País, que tem visa socorrer vítimas de forma rápida em situações que possam levar ao sofrimento, sequelas ou até a morte.

Para a população solicitar o atendimento é necessário ligar no número 192 e informar alguns dados como: nome, endereço, idade e o motivo da ligação. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e a ligação é gratuita.

Segundo a enfermeira Ôranna Menezes Duailibe, coordenadora de enfermagem e responsável pela Estatística do Samu de Palmas, a população deve pedir ajuda em casos de natureza clínica como falta de ar, crise convulsiva, desmaios, intoxicações, alergias e queimaduras graves, choques elétricos, crises hipertensivas, diabete descompensada, sinais de infarto e AVC, engasgamentos ou acidentes de trabalho e transferências inter hospitalares de pacientes graves.

Além de causas externas como acidentes de trânsito, feridas por arma de fogo, quedas e agressões físicas; casos psiquiátricos como, crises de ansiedade, tentativas de suicídio e surtos psicóticos; e casos gineco-obstétricos, como trabalho de parto, abortamento e sangramento.

A profissional também destacou em quais situações não ligar para o Samu, como: pedir informações diversas, endereços ou telefones de outros órgãos, tratar com algum setor administrativo, tirar dúvidas sobre situações não emergenciais, avisar sobre acidentes de trânsito sem pessoas feridas e fazer reclamações ou denúncias.

Sobre os atendimentos em Palmas, ela frisa que atualmente as principais causas são de natureza clínica e aponta que a demanda por atendimentos psiquiátricos vem aumentando consideravelmente nos últimos anos.

Samu x Corpo de Bombeiros

É comum a população confundir os serviços prestados pelo Samu com o Corpo de Bombeiros (Cobom). A coordenadora explica que o Cobom é responsável por garantir acesso às vítimas em situações difíceis, como pessoas presas em ferragens, dentro de ambientes incendiados, dentre outros. Além de ocorrências de resgate em situações traumáticas, sendo elas, emergências resultantes de fenômenos naturais, afogamentos, acidentes domésticos, quedas e emergências com produtos perigosos. O Samu é responsável pelo atendimento médico dessas vítimas resgatadas pelo Cobom.

Cidades atendidas

Conforme a profissional de saúde, a Central de Regulação de Urgências do Samu que atende a capital é responsável por receber e atender as chamadas de outros sete municípios que compõem a região, são eles: Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Lajeado, Tocantínia, Miranorte, Miracema e Novo Acordo.

Todas essas ligações são atendidas e repassadas para um profissional médico, o qual é o responsável pela definição do caso. Conforme números do Samu, no primeiro semestre de 2023 foram recebidas, incluindo todas as cidades, cerca de 16.600 ligações, uma média de 90 ligações por dia para toda a região. Somente em Palmas foram 12.900 ligações no primeiro semestre do ano.

Texto: redação Semus/Palmas

Edição: Secom