Corrida em trilha alternativa de parque incentiva atividade física nas férias

Cerca de 350 competidores participaram na manhã deste domingo, 16, da corrida Cross Country – Cross Run Parque Cesamar 2023. Os primeiros colocados foram o militar Ítalo Cayky Pereira Rodrigues, em 26 minutos, e Fernanda Kassia Silva Tranqueiro, servidora pública, em 30 minutos de competição.

Foram 6,6 km de trilhas com obstáculos naturais que desafiaram os corredores. “Eu não conhecia o percurso, foi superação total. Corro há um ano e meio, engravidei, parei por uns meses e voltei firme com apoio de um professor”, disse Fernanda, surpresa da prova.

Entre os homens, Ítalo se destacou. Ele ganhou a Cross Run de 2022 e se disse contente com o resultado. “Nessa prova a maior dificuldade são os trechos esteitos e as subidas. É um estilo de corrida que gosto muito, comentou Ítalo.

O presidente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes), Raimundo Júnior, frisou que “a proposta do Cross Run é permitir que mais pessoas aproveitem mais o Cesamar no Palmas Férias. Temos várias trilhas que as pessoas podem conhecer e que queremos incentivar pessoas e grupos que ainda não aderiram à corrida para conhecer e cuidar da saúde nessa temporada de férias”.

E o objetivo foi alcançado. A contadora Cristiane Mendes, Corredora amadora há um ano conta que não conhecia a trilha mas se animou em participar e concluiu o trajeto em 47 minutos. “A trilha é boa, bem puxada com subida e descida. Não é uma corrida fácil. Por isso foi legal participar”, disse.

A trilha alternativa usada na prova foi sinalizada pela Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes) para continuará disponível para atletas e amadores. Nela há obstáculos naturais como árvores caídas, pedras, trechos abertos ao sol ou sombreados pela mata do parque. Ela pode ser acessada pela lateral externa do parque à direita do portão de entrada.

Os 700 litros de leite arrecadados pela Fundação com as inscrições serão doados a quatro instituições sociais que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade social e assentamentos.

Primeiros colocados

Masculino

1 – Ítalo Cayky Pereira Rodrigues

2 – Pablo Huan

3 – Klebson Miranda

4 – Eduardo Barreira

5 – Mauro Lima

Feminino

1 – Fernanda Kássia Silva Tranqueiro

2 – Daniela Batista Alencar

3 – Jéssica Caldas

4 – Ana Raquel Souza da Silva

5 – Karoline dos Santos Souza

Texto: Juliana Matos / Secom

Edição: Secom