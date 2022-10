Pesquisa Vetor/Fieto mostra que Wanderlei Barbosa será reeleito no 1º turno com 63% dos votos válidos

Por Assessoria

Há dois dias da eleição, o levantamento contratado e divulgado nesta sexta-feira, 30, pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) e feito pelo Instituto Vetor, confirma que o Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) será reeleito neste domingo, 2 de outubro, com 63% dos votos válidos.

A diferença de Wanderlei para o segundo colocado, Ronaldo Dimas, é de 45 pontos percentuais. A pesquisa também mostra que o Governador seguiu em ascensão durante todo o pleito eleitoral. Indo de 55% dos votos válidos na primeira rodada, divulgada em 1º de setembro, para 59% no segundo levantamento, que saiu no dia 15 de setembro, passando agora para 63%.

“Só tenho a agradecer a todos os tocantinenses por essa campanha bonita, propositiva, e com foco nas reais demandas do nosso Estado. Enquanto nossos adversários ficaram presos aos ataques, nós conseguimos dialogar com a população, abraçar as pessoas, falar aquilo que fizemos e o que queremos fazer em uma próxima Gestão. Finalizo esse pleito com a consciência tranquila de ter feito um bom trabalho e lutado o bom comba63te. Estou confiante na nossa vitória já no primeiro turno, não deixem de ir às urnas neste domingo”, afirmou Wanderlei.

Aprovação da Gestão Wanderlei em alta

A Avaliação positiva (ótimo/bom e regular) também seguiu em alta e passou de 85% na última pesquisa, para 89% no levantamento atual.

Irajá segue sendo o mais rejeitado pelo eleitor

No levantamento Vetor/Fieto Irajá Abreu continuou sendo o candidato mais rejeitado pelo eleitor, aparecendo com 15% das menções dos entrevistados, seguido de perto por Paulo Mourão com 12%.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 de setembro, com margem de erro de 3% para mais ou para menos e índice de confiança de 95%. Foram ouvidos 1020 eleitores no Tocantins, conforme amostragem registradas no TSE sob o número BR-01440/2022 e no TRE-TO sob o número TO-01895/2022.

O homem disparou

Nessa quinta-feira, 29, vários institutos também divulgaram resultados para a eleição de Governador e todos mostraram o Governador Wanderlei com uma ampla vantagem sobre os demais candidatos, vencendo com folga no 1º turno.

Na pesquisa Promotion/Stylo (TO-08002/2022), Wanderlei apareceu com 61,36% dos votos válidos. Já na pesquisa Jornal O Girassol (TO-05469/2022), ele alcançou 63%, e na pesquisa A Executiva/Folha Capital (TO-06248/2022), chegou a 64% dos votos válidos.