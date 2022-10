Campanha de Mantoan é encerrada com festa na região Sul de Palmas

Por Assessoria

A última reunião de campanha a deputado estadual de Eduardo Mantoan (PSDB), na noite dessa quinta-feira (29), contou com a presença de pioneiros, moradores e lideranças. O local escolhido foi em frente a casa da presidente do Comam-Conselho Municipal das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Palmas, Cida Roseno. “Agora que a prefeitura tem alguém que ouve a comunidade, precisamos ter um representante que seja nosso porta-voz na Assembleia”.

Nesta despedida da campanha, Mantoan agradeceu o apoio que recebeu de Norte a Sul do Estado. “Não poderia encerrar esta nossa caminhada em outro lugar. Ela nasceu aqui nos movimentos comunitários e será vitoriosa, porque foi a campanha de amor a Palmas e ao Tocantins. Eu quero agradecer todos que me acompanharam, especialmente, o time Mantoan. Além da equipe do comitê e da juventude, minha gratidão também às lideranças que levaram meu nome pelos quatro cantos do Estado”.

Mantoan ainda ressaltou os investimentos que estão transformando a vida das famílias do Setor Santa Fé e do Morada do Sol, que esperaram pelo asfalto por quase três décadas. Eles estão sendo contemplados pelo Programa de Requalificação Urbana de Palmas, que só na primeira etapa já garantiu quase R$100 milhões para as obras. Recursos que serão multiplicados com a destinação de 50% da verba das emendas parlamentares para a capital.

Companheira durante toda a campanha, a prefeita Cinthia Ribeiro, prestou uma homenagem ao marido e aos apoiadores. “Todos abriram as portas para esta primeira candidatura do Eduardo. Finalmente teremos um deputado para chamar de nosso! Infelizmente foi necessário pedirmos respeito. Mas graças a um trabalho duro e em equipe, Palmas vive um novo momento e está escrevendo seu nome nos melhores rankings do país. Resultados que só tendem a melhorar com um legítimo deputado da capital na Assembleia”.