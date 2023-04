Parque Cesamar recebe competição Mountain Bike Cross Country Olímpico neste domingo, 02

Neste domingo, 2, a partir das 8 horas, na pista 2, no parque Cesamar, com acesso pelo Centro de Convenções Arnauld Rodrigues, acontece o Campeonato Estadual de Ciclismo Mountain Bike Cross Country Olímpico (MTB XCO) 2023. O evento é realizado com o apoio da Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes).

O presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), Diogo Freitas, ressalta a importância de realizar eventos como este para o crescimento do ciclismo no Estado. “Neste domingo estaremos realizando um evento importante para o estado do Tocantins, onde conheceremos os melhores em cada categoria. Aproveito para convidar toda a população para comparecer e prestigiar os atletas tocantinenses.”

Além da Categoria Kids (que não entra na concorrência), serão dez categorias concorrentes, sendo seis masculinas e quatro femininas, e estas serão divididas em masculino: Elite, a partir de 19 anos, o Juvenil até 16 anos, Junior entre 17 e 18 anos; Master de 30 a 39 anos; Master B, de 40 a 49 anos; Master C, de 50 a 59 anos. Já as categorias femininas são dividas da seguinte forma: Elite, a partir de 19 anos, Juvenil, até 16 anos, Junior entre 17 e 18 anos e Master, a partir de 30 anos.

Premiação

Além da medalhas, o Campeonato Tocantinense de Ciclismo MTBXCO premiará todas as categorias da seguinte forma: os primeiros lugares com R$ 500,00; os segundos lugares com R$ 300,00, e os terceiros lugares com R$ 200,00, cada.

Programação

Sexta-feira, 31 de março

19h – Congresso Técnico

Sábado, 1

Horário: Das 11h às 13h – Entrega dos Kits

Local: Argus Nutrition no Shopping Aldeia Mall

Horário: Das 12h30 às 17h – Treino livre Oficial XCO (Todas as categorias)

Local: Pista 02 – Parque Cesamar

Domingo, 2

Horário: Das 7h30 às 08h – Credenciamento

Largada

8h – Largada Categoria Kids

9h – Largada Categorias Feminino – Juvenil; Junior; Máster; Elite e Máster C -Masculino

10h00: Largada Categorias Masculino-Juvenil; Junior; Máster A; Máster B e Elite

11h30: Premiação

O regulamento completo poderá ser consultado aqui.

