Palmas tem assento no Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais de Juventude

A Prefeitura de Palmas conquistou assento no Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais de Juventude (Fonajuve), que será instituído via Decreto da Presidência da República, e tem como finalidade acompanhar a aplicação das políticas para a Juventude, promover a cooperação técnica e política e buscar estratégias de cooperação com entidades que tenham fins semelhantes. O Fórum foi eleito na tarde desta sexta-feira, 31, durante o Seminário Nacional a categoria, realizado pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), em Brasília (DF).

O evento teve como pauta principal a reestruturação das políticas públicas para a juventude e o reflexo nos estados e municípios brasileiros. O fórum aconteceu nesta quinta e sexta-feira, dias 30 e 31, e reúniu gestores das 27 unidades da federação e das 26 capitais estaduais, para um intercâmbio e apresentação de experiências locais bem sucedidas.

Na ocasião, a presidente da Fundação Municipal de Juventude Palmas (FJP), Marttha Ramos, falou sobre o Colab Jovem, uma plataforma que reúne todos os programas e projetos da FJP, com o intuito de fortalecer e racionalizar as atividades do órgão. “Estar com gestores e jovens de todo o Brasil para dialogar sobre políticas públicas para a Juventude é criar e fortalecer uma rede de protagonismo juvenil, dando a devida atenção que eles merecem. Palmas quer dar a atenção que a juventude precisa e não mediremos esforços para ser referência também para o resto do País”, afirmou Marttha Ramos.

Segundo enfatizou o Titular da SNJ, Ronald Luiz dos Santos, o seminário pretende contribuir no restabelecimento do diálogo junto aos gestores municipais e estaduais e apresentar as novas diretrizes das políticas e programas de juventude articulados pelo Governo Federal.

Durante o evento também será atualizada a composição do Fonajuve, que será instituído via decreto da Presidência da República, e tem como finalidade acompanhar a aplicação dessas políticas, promover a cooperação técnica e política e buscar estratégias de cooperação com entidades que tenham fins semelhantes.

Texto: Georgethe Pinheiro

Edição: Secom Palmas