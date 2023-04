Entidades que atuam com mulheres recebem doação de alimentos arrecadados com ingresso solidário

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) entregou 800 quilos de alimentos para entidades que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade na Capital. Foram atendidas as instituições Casa de Martha, Casa A+, Centro de Referência da Mulher Flor de Lis, Associação Beneficente Santa Edwige e Organização Não Governamental Meninas de Deus.

Os itens foram arrecadados pela Agência Municipal de Turismo (Agtur), com a venda de ingressos solidários em eventos realizados no auditório do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues (Parque do Povo).

“Estamos muito felizes em ver nosso trabalho ser reconhecido e nos sentimos honrados em estar aqui; pois trabalhamos com mais de 200 pessoas e grande parte delas são mulheres trans. Estas cestas e todas as outras parcerias que possam a ser construídas nos mostram que o nosso trabalho transforma, o nosso trabalho vale a pena”, destacou o presidente da Casa A+, reverendo Geraldo Magela Neto.

A secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Adriana Aguiar, falou sobre a importância de ações como esta. “É uma soma de esforços, um conjunto de pessoas que se unem e fazem o bem, transformam a realidade para melhor. Agradecemos imensamente os artistas, as produtoras de eventos, a Agtur e sobretudo, as instituições que recebem os alimentos e os destinam às mulheres atendidas, muitas delas vítimas de violência doméstica”, explicou.

Os produtos foram arrecadados com a venda de ingressos solidários (valor com desconto + 1 quilo de alimento) para a peça ‘Hermanoteu na Terra de Godah’, com a Cia Melhores do Mundo, exibida em fevereiro, no auditório do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues (Parque do Povo), em Palmas.

Texto: Eliene Campelo/Sedes

Edição: Secom