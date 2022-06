Parlamentares querem ampliar debates com a sociedade tocantinense

A missão da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) em promover e ampliar debates com a sociedade tocantinense foi a tônica do discurso do deputado Elenil da Penha (MDB), na sessão matutina desta quarta-feira, dia 15.

Para o parlamentar, a Casa de Leis precisa atrair o interesse das classes produtoras, dos servidores públicos e da sociedade em geral, a fim de discutir problemas e soluções para o Tocantins.

“O debate precisa acontecer entre os atores que constroem tudo isso, seja na produção agrícola – desde o produtor de soja à agricultura familiar – seja na Segurança Pública, Educação ou Saúde. Essa discussão é extremamente necessária para direcionar o futuro econômico e social de nosso Estado”, afirmou Elenil.

No entanto, o deputado alertou que é preciso mais comprometimento de seus pares com relação à frequência nas atividades legislativas, visando mais agilidade na apreciação e votação de matérias que tramitam na Casa. “É de nosso interesse, de todos os parlamentares, que esses fóruns de discussão ocorram e ampliem seu alcance junto ao cidadão”, concluiu.

Pobreza

O deputado Zé Roberto Lula (PT) também se pronunciou. Ele fez críticas às ações do governo federal quanto ao agravamento da pobreza e à falta de aumento real do valor do salário mínimo.

Ainda fizeram breves pronunciamentos os parlamentares Júnior Geo (PSC), Gutierres Torquato (PSB) e Amália Santana (PT).