Senadora Kátia comanda plenária do Progressistas em Guaraí e visita municípios da região

As plenárias regionais do Progressistas no Tocantins chegaram nesta terça-feira, 14, à região de Guaraí, mobilizando filiados e líderes políticos em torno da construção do projeto político da sigla e alinhamento de demandas junto à comunidade. Após percorrer as cidades de Colmeia, Pequizeiro, Goianorte, Itaporã e Presidente Kennedy, sendo recebida por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-gestores e líderes locais, a presidente do Progressistas no Tocantins e pré-candidata à reeleição ao Senado, Kátia, finalizou a agenda com a realização da plenária regional do partido, na Câmara Municipal de Guaraí.

“Guaraí é o sexto município que visitamos hoje e em todos eles sentamos à mesa com os representantes do povo e, em muitos casos, com a comunidade local. Pudemos ouvir o clamor das pessoas e os pré-candidatos do grupo estão tendo a oportunidade de alinhar seus projetos às demandas reais da região”, lembrou a senadora.

Na oportunidade, a ex-prefeita e pré-candidata a deputada federal Líres Ferneda desejou boas vindas e enfatizou a importância da união de esforços para promover a transformação que o país precisa. “A união das pessoas para debater os problemas que nos cercam e que podem ser resolvidos por meio da política é muito salutar e importante, então eu parabenizo as pessoas que estão aqui para dar a sua contribuição”, disse.

Presente no evento, o prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, falou do apoio que seu município recebe da senadora, com a destinação e emendas parlamentares e a defesa, em Brasília, para destravar verbas e programas. Ele, que preside o Consórcio Delta do Tocantins, formado por municípios da região de Pedro Afonso, lembrou o empenho de Kátia para recuperar verbas que resultaram na aquisição de uma usina de asfalto que atenderá os municípios integrantes do consórcio.

Em sua passagem por Colmeia, a senadora foi recebida para um café da manhã na residência do prefeito Joctã José dos Reis, acompanhado do vice-prefeito Wemerson Barbosa, de vereadores e outros líderes; já em Pequizeiro, foi recebida num encontro com a comunidade, realizado na Câmara de Vereadores pelo prefeito Jocélio Nobre, a vice-prefeita Arlete Nascimento e parlamentares. Ela almoçou em Goianorte com o vice-prefeito Elivan Barbosa e vereadores, na residência do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Luciano Oliveira.

À tarde, em Itaporã, foi recebida pelo grupo do ex-prefeito Jonas Carrilho. Logo após, em Presidente Kennedy, se reuniu com o prefeito Batista Cavalcante, vereadores e líderes e, em seguida, participou de encontro promovido pela vice-prefeita Antônia Pereira (Toinha) e pelo ex-prefeito Ailton Francisco, demais vereadores e líderes locais.

Ao longo do dia, a senadora esteve acompanhada dos pré-candidatos a deputado estadual Luciano Oliveira e Genésio Ferneda. À noite, também participaram da plenária os pré-candidatos ao Parlamento estadual Fred Sodré e Pastor Mikeias. Também marcou presença o ex-vereador Saboinha Júnior.