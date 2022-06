TV Assembleia inaugura canal digital em Porto Nacional nesta segunda-feira, 20

A TV Assembleia completou 10 anos de atividade do dia 06 deste mês de junho chegando a 70% dos domicílios tocantinenses. E na segunda-feira, 20, inaugura em Porto Nacional mais um canal digital, o canal 38.2 HD. O ato ocorrerá durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço para início das obras de conservação da TO-050 entre Porto Nacional e Silvanópolis, ao lado da rodoviária do município, às 10 horas.

Foi no dia 6 de junho de 2013, depois de quase cinco anos de grande esforço para montar a emissora, que as primeiras imagens em alta definição e no formato de TV digital começaram a ser exibidas, a partir do centro de transmissão montado em Palmas. Ao entrar no Ano 10, a televisão da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) aposta na expansão do sinal.

Hoje, a TV Assembleia já cobre 70% dos lares tocantinenses e pode ser sintonizada em Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso. Agora, os moradores de Porto Nacional recebe o sinal e Dianópolis também passará a receber a programação da emissora nos próximos dois meses.

De acordo com a direção da TV, o processo de expansão não para por ai. Até agosto, a TV Assembleia poderá ser sintonizada via satélite, através de parabólicas instaladas em todo o Brasil. Com isso, será tecnicamente mais fácil a montagem de repetidoras em outras cidades do Estado.

“É de grande importância o trabalho desenvolvido pela TV Assembleia. Trata-se de um instrumento primordial na divulgação de toda atividade parlamentar, uma forma de aproximar o cidadão do dia a dia dos deputados”, pontuou o presidente da Assembleia, Deputado Antonio Andrade.