Educação lança programa para aprimorar o desempenho dos estudantes no Ibeb 2023

A rede municipal de ensino da Capital começa a partir da próxima semana a implementar nas unidades educacionais as ações pedagógicas do Programa Pró-Ideb 2023, que tem como meta aprimorar ainda mais os bons resultados educacionais de Palmas na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O programa lançado oficialmente na manhã desta terça-feira, 4, no auditório do Colégio Esportivo Militar do Corpo de Bombeiros (Cemil) Professora Margarida Lemos, reuniu diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e professores de Português e Matemática. Com a apresentação detalhada de como as escolas vão trabalhar as atividades previstas no Pró-Ideb, os educadores puderam conhecer as novas ferramentas, instruções, materiais didáticos e recursos digitais atrativos e modernos que serão utilizados pelos estudantes no decorrer do ano letivo.

“Estou muito orgulhosa e feliz de participar deste momento. É uma satisfação imensa ter a oportunidade de fazer mais pela educação pública da nossa cidade. Neste momento, passa um filme na minha cabeça, pois olho para cada um de vocês e reconheço a grande maioria dos que aqui estão me ouvindo. Vocês são os grandes responsáveis por termos a Capital do Tocantins – Palmas com os melhores índices no Ideb no País. Hoje, estamos dando um grande passo para a consolidar e fortalecer ainda mais a nossa educação municipal. O Pró-Ideb será um instrumento de apoio para somar com a dedicação e comprometimento que vocês têm com a educação da nossa cidade”, disse a secretária Municipal da Educação, professora Fátima Sena, agradecendo o apoio da prefeita Cinthia Ribeiro pelos investimentos destinados à área.

Em sua fala, a secretária-executiva Fernanda Rodrigues explicou que o Pró-Ideb será desenvolvido com o envolvimento de todas as áreas da Semed, citando a gestão, diretores, professores, técnicos e equipes de apoio. “Temos uma grande responsabilidade, pois estamos tratando de uma rede que já conhece o caminho do sucesso, portanto agora é realizar as ações planejadas para consolidar e até melhorar os bons resultados que já temos. Somos a número um, temos que ter orgulho todos os dias deste mérito”, ressaltou.

A professora Denise Santana, que trabalha como orientadora educacional na Escola Municipal Antônio Gonçalves de Carvalho Filho, avalia que a proposta do Pró-Ideb vai elevar os números que Palmas já conquistou. “Nós já sabemos o caminho e como percorrer. Agora é colocar mais amor, responsabilidade e compromisso que o sucesso da educação municipal de Palmas será garantido. O que de fato motiva os nossos alunos é simplesmente o jeito que ele é ensinado e ouvido, e isso sabemos fazer com êxito”, avalia a educadora.