Novembro Azul – Homens do Judiciário tocantinense têm manhã voltada ao cuidado com a saúde

Essa história de que homem não gosta de falar e nem de cuidar da saúde não tem espaço no Poder Judiciário do Tocantins. Nesta quinta-feira (24/11), servidores e colaboradores tiveram uma manhã toda dedicada ao cuidado com o bem-estar, com acesso a exames de sangue gratuitos e palestra sobre a “Saúde integral do homem”. A programação foi promovida pelo Centro de Saúde do Tribunal de Justiça (Cesau/TJTO), em alusão à campanha Novembro Azul, e contou ainda com sorteio de brindes e coffe break.

Quem tirou um tempinho na agenda para dedicar atenção à saúde foi o diretor judiciário Wallson Brito da Silva, que logo cedo passou pelo Espaço Saúde para coletar sangue e, depois, conferiu o talk show sobre saúde do homem, com o médico Diego Noleto, especialista em Medicina de Família e Comunidade. Segundo Silva, todos os anos aproveita a campanha para fazer uma revisão, o que mostra a preocupação que tem com o seu bem-estar.

Saúde dos homens

“Estamos no mês do Novembro Azul, que se destina à saúde dos homens e, especificamente, entre os temas que são tratados, a ênfase é para o câncer de próstata. Depois de uma certa idade, é fundamental que a gente tenha um acompanhamento”, destacou o diretor-geral do TJTO, Jonas Demóstene Ramos, na abertura do talk show, ocasião em que saudou os servidores presentes, cumprimentou toda a equipe do Cesau e falou em nome do presidente, desembargador João Rigo Guimarães, e da desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, corregedora-geral de Justiça e presidente do Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde.

Na oportunidade, o diretor ainda chamou à reflexão. “O que que nós queremos da nossa saúde?”, questionou, lembrando que muitos homens têm uma certa resistência em fazer alguns exames e, com isso, a saúde acaba ficando em segundo plano. “Vamos deixar os tabus de lado e fazer os exames com a periodicidade recomendada pelos médicos”, ressaltou, comentando que a saúde é um dos maiores patrimônio do ser humano.

Exame de próstata

Desmistificando o exame de próstata, durante palestra, o médico Diego Noleto explicou que o toque retal é um exame muito simples, que não requer preparo especial, e dura poucos segundos. Segundo o especialista, os homens costumam fugir desse exame por falta de prioridade com a saúde, da cultura de cuidado com saúde, por machismo (preconceito), por medo de sentir dor, por receio de ser encontrado algo ou por desconhecimento.

Esses comportamentos resultam em dados preocupantes. Conforme dados apresentados pelo médico, no Brasil, dois terços dos homens com mais de 40 anos não realizam o exame do toque retal e cerca da metade dessa população nunca realizou o exame de sangue PSA.

Noleto lembrou que o exame ajuda a prevenir o câncer de próstata, que é um dos cânceres mais curáveis quando detectado cedo, mas que também é o segundo tumor que mais mata. A previsão é que um em cada sete homens morra da doença.

Causas

Como causas da doença, o médico citou: o envelhecimento, fatores hereditários e hormonais, etnia, infecções, dieta, obesidade e pouco sol. Os sintomas mais comuns são: dificuldade de urinar, sangue na urina ou no esperma, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar muitas vezes durante o dia ou à noite e dores ósseas.

“Como você quer estar daqui a 10, 15 ou 20 anos?”, perguntou Noleto, ressaltando a necessidade da prevenção. Para tanto, recomendou estilo de vida saudável, boa alimentação e avaliação periódica com o urologista.

Texto: Neuracy Viana

Fotos: Ednan Cavalcanti (Esmat) e Neuracy Viana (Comunicação TJTO)