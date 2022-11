“Defensoria Pública nas Escolas” discute com estudantes da Capital sobre família e divórcio

O “Defensoria Pública nas Escolas”, projeto da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), levou para debate na Escola Estadual Setor Sul, em Palmas, o tema “Família e Divórcio: uma abordagem para os filhos.” O bate-papo foi conduzido pelo psicólogo da Equipe Multidisciplinar da DPE-TO Raylon Mendes Maciel, com o suporte do servidor da Escola Superior da Defensoria Pública, Alexandro Gonçalves.

Objetivo da Defensoria Pública foi desenvolver e construir o conceito e função de família, o respeito sobre as diversas nomenclaturas familiares e levar informação e dialogar sobre divórcio e separação, os impactos na estrutura familiar e quais serviços e programas disponíveis que beneficie o fortalecimento dos vínculos familiares e o desenvolvimento da cultura de paz na família.

“Pelo envolvimento e interesse demonstrado por parte dos alunos e alunas, que participaram do momento, pode-se perceber a pertinência do tema para eles. Alguns, inclusive, manifestaram já ter vivenciado a experiência de um processo de divórcio ou separação dos pais”, contou o Psicólogo.

Segundo Raylon Maciel, o conteúdo levado ao conhecimento dos jovens oferece um conceito ampliado de família, apresentando maneiras práticas de lidar com os conflitos que provocam ou emergem em um processo de separação e/ou divórcio. “Estimulamos a busca por apoio diante das dificuldades, vivências, durante a separação dos pais, indicando a Defensoria Pública como órgão parceiro para subsidiar a resolução de conflitos advindos da separação e/ou divórcio”, ressaltou.

Participaram da atividade, que aconteceu nessa quarta-feira, 23, professores e cerca de 60 alunos(as), de idade entre 15 a 17 anos.