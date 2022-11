Defensoria participa de reunião para alinhamento de ações em aldeias indígenas do estado

Autor(a): Gisele França

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) participou de uma reunião para discutir as ações do “Programa de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas”, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO), durante o ano de 2023. O encontro, que aconteceu nessa quarta 23, na sede do Tribunal, contou com a presença da assessora do Núcleo Especializado de Questões Étnicas e Combate ao Racismo (Nucora) da DPE-TO, Aline da Silva Sousa.

Segundo o TRE-TO, o objetivo da reunião foi de definir um planejamento conjunto de trabalho a ser desenvolvido entre os parceiros do projeto nas aldeias indígenas do estado, no intuito de promover a efetivação plena dos direitos de cidadania dos povos indígenas do Tocantins.

Na ocasião, Aline Sousa falou da necessidade de incluir os indígenas na construção das ações nas aldeias.

Além da Defensoria Pública também participaram da reunião representantes da Funai, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Estado da Educação, Universidade Federal do Tocantins e Universidade Federal do Norte do Tocantins.

Programa

Criado com a finalidade de ampliar o diálogo com os povos originários do Tocantins e a participação política das comunidades indígenas, o programa permanente da Justiça Eleitoral do Tocantins desenvolve desde 2018 diversas ações em aldeias indígenas do estado, incluindo momentos de conversa, orientação e troca de experiências. A iniciativa contribui para inclusão de mais de 6,1 mil eleitores indígenas no processo eleitoral.