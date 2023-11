No Tocantins, Forças de Segurança deflagram operação integrada Enem 2023 para garantir um ambiente seguro aos mais de 32,6 mil candidatos

As forças de segurança que atuam no Tocantins já estão alinhadas para a Operação Integrada Enem 2023, que tem o objetivo de garantir um ambiente seguro e tranquilo aos mais de 32,6 mil candidatos tocantinenses que participam dessa etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas ocorrem nos próximos domingos, 5 e 12 de novembro, em todo o país. No Tocantins, as provas serão realizadas em 127 locais, distribuídos em 31 municípios.

O diretor do Sistema Integrado de Operações (Siop), Coronel Álon Nery Amaral, destaca que nos dias de provas, as forças de segurança permanecerão em status remoto e presencial. “Nosso objetivo é garantir que todas as fases que envolvem a aplicação do Enem, desde a interiorização das provas, distribuição, aplicação e o retorno, transcorram de forma tranquila e eficiente”, destaca.

Ao todo, as corporações estão empregando na operação, um efetivo de 660 agentes de segurança pública. Além disso, 210 policiais penais devem prestar apoio durante a aplicação das provas para as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa, que serão aplicadas nas 25 unidades prisionais do Estado.

Monitoramento

As ações da Operação Enem 2023 serão acompanhadas pelo Gabinete de Monitoramento instalado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Palmas. O gabinete é coordenado pela Superintendência de Segurança Integrada da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSI/SSPTO) e o Siop.

A Operação Enem 2023 é coordenada pela SSI/SSPTO e o SIOP, com atuação das Polícias Militar, Civil, Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO), Correios, Energisa e Cebraspe, banca responsável pela aplicação das provas.

O Enem é a segunda maior operação logística que ocorre a nível nacional, ficando atrás apenas da operação Eleições. Todos os anos as forças de segurança do Tocantins prestam apoio ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério da Educação e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, quanto à guarda de malotes com provas, transporte dos malotes com escoltas dos veículos dos Correios e segurança dos locais de prova nos dias de aplicação do Enem.