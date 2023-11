Governo do Tocantins disponibiliza aplicativo de monitoramento pesqueiro

O Governo do Tocantins disponibiliza a partir desta quarta-feira, 1º de novembro, data em que também inicia a o período da piracema, um aplicativo de monitoramento pesqueiro. Denominada “EuPescador”, a nova ferramenta é pioneira no Brasil e é uma iniciativa do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) com a parceria da Agência de Tecnologia de Informação (ATI).

O aplicativo foi apresentado, na manhã desta quarta-feira, ao governador Wanderlei Barbosa e autoridades que compareceram no ato de assinatura da Portaria Conjunta n° 04/2023, que proíbe a pesca profissional nos reservatórios das usinas hidrelétricas Luiz Eduardo Magalhães e Estreito, durante o período de piracema.

Ao apresentar o aplicativo ao governador Wanderlei Barbosa, o presidente do Naturatins, Renato Jayme, destacou que a ferramenta teve custo zero para o Tocantins e explicou que as informações do “EuPescador” ficarão disponíveis para o Naturatins e poderão colaborar na elaboração e atualização de normativas que regem sobre as espécies e os tamanhos proibidos de captura.

Conforme Renato Jayme, a implantação do aplicativo é uma iniciativa inovadora que faz uso da estratégia crescente em contexto global de ciência participativa, ou ciência cidadã, onde os próprios cidadãos podem contribuir com suas informações ao conhecimento existente sobre as espécies, no caso especificamente dos peixes.

O presidente da ATI, Alírio Félix, destacou que o “Eu Pescador” é um aplicativo para todos os tocantinenses. “Seja para aqueles que praticam a pesca como esporte, quanto para os que a utilizam como subsistência, bem como uma ferramenta de controle e monitoramento da nossa aquicultura pelos órgãos e pesquisadores, juntos no objetivo de preservação da vida nos nossos rios”.

Conforme a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DBAP) do Naturatins, representada pelo gerente de Pesquisa e Informação, Willian Aires Gomes da Silva, e pelo biólogo Oscar Vitorino, por meio do aplicativo, o usuário poderá aprender um pouco mais sobre as espécies de peixes que compõem os recursos pesqueiros das bacias dos rios Tocantins e Araguaia e registrar as espécies de peixe as quais tem realizado a pesca.

Para acessar os serviços do aplicativo, o usuário precisa, inicialmente, criar uma conta. A plataforma foi desenvolvida para que de uma forma intuitiva o usuário entenda o funcionamento e esteja apto a fazer uso da biblioteca de peixes que contém diversas informações sobre as espécies com ocorrência nos rios Tocantins e Araguaia, além de realizar seus registros e enviá-los para o Naturatins.

Para baixar o aplicativo Clique Aqui. Outras informações podem ser acessadas neste link.

Pró-Espécies

O aplicativo foi desenvolvido no âmbito do projeto Pró-Espécies: Todos Contra a Extinção, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e que conta com 13 Planos de Ação para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. O Naturatins coordena os Planos de Ação dos Territórios Cerrado Tocantins e Meio Norte. O processo de desenvolvimento do aplicativo contou com a equipe técnica do Naturatins, do WWF-Brasil, o professor Dr. Hilmer Neri, da Universidade de Brasília, e alunos do curso de Engenharia de Software.