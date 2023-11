População pode eleger prioridades para o orçamento 2024 da Prefeitura de Palmas até 5 de novembro

Poder opinar sobre como município de Palmas aplicará os recursos da arrecadação direta e dos repasses constitucionais é uma possibilidade real oferecida aos cidadãos palmenses, por meio do Orçamento Participativo (OP) 2024, aberto desde o dia 4 de outubro, ser acessado no site. A consulta à população fica aberta até o dia 5 de novembro.

No ano passado, a Gestão Municipal abriu Consulta Pública on-line, também utilizando o sistema Colab, e realizou quatro audiências públicas presenciais. Entre as prioridades definidas pelo palmense, a ampliação de vagas na educação, regularização de áreas irregulares, ações com foco nos jovens. E as ações mais solicitadas estão sendo executadas pela Prefeitura de Palmas, sendo que a Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano reservou R$ 483,4 milhões para atender as prioridades definidas pelo Orçamento Participativo.

Educação

Uma das áreas priorizadas pela população no ano passado, durante o OP 2023, foi a educação. Até setembro passado, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), que está com quatro importantes obras em andamento, sendo dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e duas Escolas de Tempo Integral (ETI), executou obras de reforma e ampliação importantes nas escolas, por exemplo, nas ETIs Vinícius de Morais e Olga Benário. Este ano, a Gestão Municipal entregou o CMEI Mundo Feliz, localizado na Arse 111 (1.104 Sul).

Juventude

A Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP) ampliou o programa cartão do estudante, realizou diversos eventos voltados à promoção do protagonismo juvenil, apoiando atividades culturais, artísticas, de incentivo ao empreendedorismo e à inserção econômica e social, a exemplo da semana da juventude, que trouxe palestras sobre diversos temas atuais e o projeto Tardes Jovens, que oferece entretenimento por meio da música ao jovem palmense. Também está sendo ofertado o cursinho preparatório para o vestibular, Vem Enem 2023, em parceria com o Sesc.

IVM

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM) ofereceu diversos cursos voltados à capacitação de servidores, visando a qualidade do serviço público e o bem-estar do trabalhador, além de incentivar o crescimento das carreiras e o desenvolvimento intelectual do quadro funcional do Município.

Cultura

A vida cultural do palmense mereceu atenção especial neste ano de 2023. Foram ofertados cursos de formação em arte e cultura. No período compreendido entre janeiro e agosto deste ano, a Fundação Cultural de Palmas (FCP) ofertou 1.739 vagas, distribuídas em 15 cursos, nas regiões sul, centro e no Distrito de Taquaruçu.

Também realizou produções artístico-culturais, a exemplo dos espetáculos “5 entre mundos” e “A idade do Sonho”, da mostra artística e aula aberta oferecidas em várias regiões da cidade, como: “Contação de Histórias” e “Teatro na Praça”.