Nando Reis e chef Ravioli são atrações do 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu deste ano

Nando Reis está confirmado para a abertura do 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que acontece entre 7 e 11 de setembro de 2022. A atração nacional foi anunciada pela prefeita Cinthia Ribeiro em apresentação de lançamento da edição 2022 do festival, na manhã desta quarta-feira, 17, na Casa do Bento, em Palmas. Este ano 41 pratos com ingredientes regionais foram selecionados. Na apresentação para imprensa e empresários locais, uma degustação com dez pratos deu uma idéia dos sabores que o distrito irá oferecer aos visitantes. A prefeita Cinthia Ribeiro confirmou ter realizado o convite pessoalmente ao chef Roberto Ravioli para participar do Cozinha Show, atração onde chefs nacionais e locais se revezam na elaboração e ensino de pratos. A gestora confirmou ainda que o festival está programando atrações diversas para as crianças, a fim de garantir diversidade de atividades para toda a família. Haverá programação cultural, shows nacionais e regionais, cobertura de toda programação em tempo real, adiantou Cinthia. “É motivo de muita alegria fazer nesta edição esse resgate dos cheiros, temperos e sabores trazendo nossas melhores lembranças dos pratos que comemos na infância em família. Temos uma situação de saúde mais controlada com 80% da população já vacinada. Essa 16ª edição vai ser a melhor até agora.” O presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, em sua apresentação, disse que a Prefeitura de Palmas tem investido na qualificação dos participantes e da estrutura física. “Queremos que quem visite Taquaruçu conheça uma comida afetiva e uma programação que valoriza a gastronomia, os produtos e a arte local. Temos organizado este grande evento para integração das famílias. A regionalidade e afetividade da culinária será valorizada.” Degustação O administrador de empresas César Dias Rezende apresentou o Pequi Pork Burger (categoria Food Truck) na degustação. Ele empreende no setor alimentício com uma escuderia de hambúrgueres há três meses. “Participar do festival vai nos ajudar um pouco na identidade da empresa, dessa pegada mais rústica de carnes defumadas. Vejo que a visibilidade que os festivais dão como uma vitrine excepcional, uma idéia genial e que para traz venda garantida”, disse. Morgana Lima de Sousa Martins participa este ano pela sexta vez do FGT. Em 2021, ela foi vencedora comidinhas salgadas com o Trio da Serra vencedor. Este ano ela concorre na mesma categoria Pastel Caryocar da Serra. “É sempre muito bom participar. A experiência nos ajudou a entender no que era melhor investir e apostar para atrair clientes”, disse. A Banoffe da Deusa de Tatiane Dias Medeiros, uma massa crocante de baru com doce de leite cremoso, geleia de cajá, banana assada e chantilly de nata, e o Mimo do Cerrado, de Fernanda Lopes Tavares, uma sobremesa de arroz doce cozido no leite de coco de babaçu trufado com doce de leite também foram algumas das delícias degustadas na ocasião. Espaços infantis O festival deste ano terá espaços instagramáveis, decoração acolhedora e apresentações de artistas regionais. Artistas culturais circenses, como palhaços, malabares, pernas de pau e personagens infantis farão apresentações itinerantes em todo o circuito. Para a criançada, outra novidade o circuito também terá o Espaço Kids, com brinquedos gratuitos, como pula-pula, piscina de bolinha, oficina de slime e pinturas em gesso. Toda a programação completa de pratos e atrações será divulgada em breve no portal e redes sociais da Prefeitura de Palmas e Agtur. (Colaborou Malena Mota) Texto: Juliana Matos Edição: Secom