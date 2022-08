Estudantes tocantinenses viajam nesta quinta-feira para a final da Olimpíada Nacional de História

Por Assessoria

Os seis estudantes que foram classificados para a fase final na 14ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB), estão se preparando para viajarem à Campinas, São Paulo, nesta quinta-feira, 18. São eles: Maria Eduarda Ribeiro, Maria Fernanda Carilho e Guilherme Monteiro, estudantes da 1ª série do ensino médio, eles são da equipe Caçadores. E os alunos Débora Nascimento, Ana Luísa de Brun e Francisca Khelrylany Rocha, cursando a 2ª série do ensino médio são da equipe Ymbrynes, estudantes do Colégio Militar do Estado – João XXIII, de Colinas do Tocantins.

Acompanham o grupo de estudantes, a professora Aletícia Rocha da Silva, a coordenadora pedagógica da escola, sargento Marlucy Albuquerque e o diretor Tenente Francisco Sousa.

Antes de partir para São Paulo, a equipe de estudantes e professores visitou o Palácio Araguaia, realizou uma viagem cultural pela Praça dos Girassóis e conheceu a Secretaria da Educação, e, na ocasião, foi recebida pelo secretário Fábio Vaz.

A professora Aletícia falou sobre o trabalho realizado pela escola e sobre a dedicação dos estudantes para conseguirem o resultado alcançado. “Esse é um momento de muita alegria, porque foram dias de estudos, em horários paralelos aos das aulas para resolvermos as questões e tarefas propostas pela olimpíada. E chegarmos a esse resultado representa que estamos no caminho certo”, ressaltou.

“Nós estamos nos sentindo privilegiados por ser a única unidade de ensino que representará o estado do Tocantins na fase final da olimpíada e esse resultado traz mais motivação para a equipe escolar e mais empolgação para os estudantes”, contou a sargento Marlucy, coordenadora pedagógica da escola.

O secretário Fábio Vaz enfatizou o resultado alcançado pela escola. “É um orgulho ver os nossos alunos se preparando para representarem o Tocantins numa olimpíada nacional, isso demonstra a qualidade do ensino na escola pública. Todos esses alunos já são vencedores, porque eles vão viver uma experiência enriquecedora para a vida. São estudantes que terão contato com outros professores, com alunos de outros estados, e vão vivenciar diversas aprendizagens significativas para a vida. E esse resultado representa o esforço de toda uma equipe”, afirmou Fábio Vaz.

A estudante Maria Fernanda contou como foi o tempo dedicado aos estudos. “Para alcançarmos esse resultado, passamos até 12 horas em estudos para responder da melhor forma as questões da olimpíada. E para isso, contamos com a orientação da professora Aletícia e apoio da escola”, frisou.

A estudante Francisca que está participando da olimpíada pela primeira vez, falou do quanto esse momento está sendo significativo para a sua vida. “Está sendo uma experiência gratificante, ver o nosso esforço recompensado. E foram horas de conversas e discussões sobre as questões e tarefas propostas pela olimpíada, e isso, representou uma grande aprendizagem”, contou.

A professora Aletícia participa da olimpíada há vários anos. Por onde passa, ela é uma incentivadora da ONHB e mobiliza os estudantes. “Participamos das atividades da olimpíada nos anos de 2020 e 2021, também fomos classificados para a fase final. Mas, este ano, está sendo diferente, porque o encontro será presencial. É uma alegria enorme”, comentou.

O diretor da escola, tenente Francisco Sousa, também falou da alegria do momento e ressaltou o trabalho integrado realizado entre todos os servidores da escola para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Colégio Militar do Estado – João XXIII conta com 800 estudantes e cada ano se destaca por apresentar bons resultados nas olimpíadas escolares externas.

Olimpíada

A grande final da Olimpíada de História será nos dias 20 e 21 na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sendo que a prova final será no sábado. E nessa etapa presencial estarão participando 320 grupos, representando todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, que concorrerão a medalhas de bronze, prata e ouro.

Neste ano, a ONBH recebeu inscrições de 11,4 mil equipes, totalizando mais de 73 mil estudantes. Participaram do processo da olimpíada, alunos matriculados nas turmas do 8º e 9º anos do Fundamental e do ensino médio. Os grupos são compostos por três estudantes e um professor.

Fotos: Hênio José