Mutirão de testes de Covid-19 terminou nesta sexta, 19; já foram testadas 3.675 pessoas

Quem ainda não compareceu a um dos pontos de testagem de Covid-19 tem até essa sexta-feira, 18, para ir às Feiras da 304 Sul e da Arse 112 ou na Escola de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, das 9 às 12h e das 14 às 17h. O mutirão que começou na segunda, 15, já foi realizado nas Feiras do Taquari, Arno 33 (307 Norte) e no Jardim Aureny I.

Com meta inicial de aplicar mil testes por dia, somente nos primeiros três dias da ação já foram realizados 3.675 testes, sendo 1.013 na segunda-feira, 896 na terça, e 1.766 na quarta. O balanço desta quinta-feira será fechado à noite. A ação conta com o apoio militar do 22º Batalhão de Infantaria do Exército (22º BI).

Uma das aplicadoras do teste para Covid-19, a odontóloga da rede municipal Marcelle Rosena conta que o resultado do teste é disponibilizado em até 20 minutos. “O paciente precisa apresentar documento de identificação para ser testado, tendo resultado positivo é notificado e encaminhado para triagem adequada em uma unidade. É importante que as pessoas procurem a testagem para ter certeza se houve contaminação ou não.”

Para a realização do teste é preciso apresentar um documento de identificação para os profissionais da rede. O resultado é entregue em minutos e os pacientes são orientados de acordo com o seu quadro, no caso de resultado positivo é necessária a realização da notificação ao Comitê de Operação de Emergência em Saúde (COE Palmas) e o encaminhamento para triagem em uma das unidades de saúde sentinela da Capital.