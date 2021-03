Araguaína conta com megaoperação para fiscalizar cumprimento das medidas contra covid-19

Está sendo realizada uma megaoperação para fiscalizar o cumprimento das medidas contra a covid-19 em Araguaína. A ação, que conta com 12 instituições municipais e estaduais, iniciou nessa quinta-feira, 18, e segue até sábado, 20. Com número maior de equipes, o objetivo é conseguir percorrer todos os setores do Município em uma única noite e em várias frentes simultâneas.

De acordo com o diretor do Demupe (Departamento de Posturas e Edificações), Nicásio Mourão, mais de 70 servidores do município foram disponibilizados para o combate ao coronavírus. “A nossa fiscalização atua de manhã, tarde e noite. Agora, vamos somar esforços junto com outras instituições”, afirmou.

Além do Demupe, que coordena a força-tarefa municipal, estão participando da ação integrada a Vigilância Epidemiológica, Fiscalização Ambiental, Fiscalização Sanitária, Fiscalização Fazendária, ASTT, Polícias Militar, Civil e Ambiental, Detran, Procon e Corpo de Bombeiros.

Para o capitão da PM Elias Barbosa, somente com essa união é possível alcançar toda a cidade. “Nós já ficamos à disposição do Demupe todos os dias, mas Araguaína é muito grande. A primeiro momento o objetivo é orientar, mas as equipes estão preparadas para autuação”, destacou.

Operação

As equipes estão saindo do 2º Batalhão da Polícia Militar a partir das 20 horas. Nessa quinta-feira, 18, mais de 30 servidores municipais e estaduais participaram da ação. De acordo com o capitão, a fiscalização precisou intervir em 17 estabelecimentos, com orientações sobre os decretos municipal e estadual de combate ao covid-19.

Mais fiscalização

Neste ano, a fiscalização municipal já interditou mais de 50 estabelecimentos por descumprimento das medidas impostas em decreto. O último, nº 019/21, prevê que os comércios flagrados serão punidos com três dias de suspensão da atividade, sendo cinco em caso de reincidência, além de multa no valor de R$ 1.500. Para reabrir, o proprietário deve assinar um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) com a Prefeitura e o MPE (Ministério Público Estadual).

Outra atividade municipal para evitar novas contaminações e mortes é a fiscalização em campos de futebol, já que a prática de esportes com contato está suspensa. Nesta sexta-feira, 19, as equipes da Prefeitura retiraram as traves de sete campos onde foram registradas aglomerações.

Como denunciar

Caso algum descumprimento seja identificado, a população pode fazer a denúncia pelo número 190 da Polícia Militar ou pelos telefones da fiscalização municipal: (63) 3411.5640 / (63) 99949.5394 / (63) 99972.6133.